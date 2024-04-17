طرح تجمعات قري الصيادين خلال الاحتفال بالعيد القومي فى شمال سيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على طرح قري الصيادين في منطقة إغزيوان بقرية السادات في مركز بئر العبد أمام المنتفعين خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، في 25 أبريل المقبل.

وأشار المحافظ خلال لقائه الصيادين بقاعة المؤتمرات في مجمع اعلام بئر العبد، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، المهندس سامي الهواري، رئيس منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، سلامه الرقيعي عضو مجلس النواب السابق، ورؤساء جمعيات الصيد والصيادين، الي اهتمام السيد رئيس الجمهورية بتنمية وتعمير سيناء.

وأضاف المحافظ، أن رئيس الجمهورية صدق على تخفيض قيمة البيت البدوي بنسبة 55%، وتحمل الدولة الدعم النقدي المباشر المتمثل في القيمة المالية للأرض وشبكات الموقع العام والبنية التحتية وشبكات الربط على المصادر الخاصة والمنشآت الخدمية.

وأعلن المحافظ أن قري الصيادين تقع جنوب بحيرة البردويل بمنطقة إغزيوان وتبعد عن ميناء الصيد بنحو كيلو مترين وتتبع الوحدة المحلية لقرية السادات بمركز بئر العبد،

ويتكون المشروع من 4 تجمعات كل تجمع يشمل 50 منزل بمساحة 200 متر مربع «120 مباني و80 حوش»، بجانب منطقة خدمات تتوسط الأربع تجمعات تضم قاعة مناسبات ووحدة اسعاف ومدرستين ابتدائي واعدادي ورياض أطفال ومركز شباب وديوان ومسجد ومحال تجارية ووحدة صحية.

واستعرض المحافظ الاشتراطات الرئيسية للتخصيص منها تخصيص نسبة مؤية لكل قبيلة بحسب عدد الصيادين بها ، علي ان لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 59 سنة ويعول اسرة وان يتمتع بالجنسية المصرية، ومن أبناء شمال سيناء والمقيمين بها إقامة دائمة وان تكون مهنته الصيد، وان لا يكون انتفع من قبل بوحدة سكنية او ارض من أي جهة ، علي ان يتم تخصيص الوحدات طبقا لأحكام وشروط وضوابط القانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

وأشار المحافظ إلي تقديم الاوراق الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار، حيث ستكون القرعة إلكترونيًا ويتم التخصيص للبيوت البدوية بنظام التملك دون الحق في الأرض، مؤكدا على أن ثمن كراسة الشروط 351 جنيهًا مع سداد مقابل انشطه وخدمات الجهاز الوطني بقيمة 1000 جنيه وسداد المصاريف الإدارية بقيمة 200، ويتم رفع الايصال بالمبلغ المسدد على موقع هيئة الاستثمار.