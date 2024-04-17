ضابط أمريكي سابق يكشف عن خطة أمريكية "شريرة" لأوكرانيا

صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الحكومة الأمريكية استخدمت أوكرانيا لمواجهة روسيا، وهي الآن مستعدة للتخلص منها.

وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "نحن نستخدمها كأداة لتنفيذ سياسة أكثر عالمية لإضعاف روسيا مثل أي أداة أخرى، نستخدمها (أوكرانيا ) حتى تنكسر، ثم نتخلى عنها. نحن الآن في عملية مراقبة كيفية التخلص من أوكرانيا المدمرة".

وشدد ريتر على أن الغرب كذّب على أوكرانيا منذ البداية، فلن يتم قبولها أبدًا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، وكان هدف الولايات المتحدة هو جذب هذه الجمهورية السوفييتية السابقة إلى جانبها لاستخدامها بعد ذلك ضد روسيا.

وأضاف ريتر أن مثل هذه السياسة أدت إلى تدمير البلاد ومقتل العديد من الأوكرانيين.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

الكرملين يعلن تفاصيل زيارة بوتين للشرق الأوسط

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تركيا لم يتم الاتفاق عليه بعد بسبب الازدحام في جدولي الرئيسين، مؤكدا استمرار الاتصالات بين البلدين على أعلى مستوى.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الأربعاء بشأن سبب عدم الاتفاق بعد على موعد زيارة بوتين إلى تركيا - إن "السبب هو أننا أجرينا انتخابات رئاسية والآن نحن نستعد لمراسم التنصيب، كما أنه لدى الرئيس أردوغان برنامج مزدحم وكانت هناك انتخابات بلدية"، موضحا أنه "لذلك يصعب أحيانا الاتفاق على الجداول الزمنية".

وكانت أنقرة قد أعلنت أمس الثلاثاء أن زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا لم يتحدد موعدها بعد.

من جهوة أخرى أفادت وزارة الدفاع أن الوحدات الروسية دمرت مستودعات الذخيرة الأوكرانية، بما في ذلك منشأة تخزين "فيلق المتطوعين الروس" منظمة إرهابية محظورة في روسيا.

وجاء في التقرير أن "الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية دمرت مستودعات الذخيرة التابعة لمجموعة دونيتسك التكتيكية العملياتية ولواء الدفاع الإقليمي 125 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات الإرهابية التابعة لـ"فيلق المتطوعين الروس".



