محافظ الدقهلية يتفقد مجمع المواقف بمدينة دكرنس

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقه اللواء خالد عيد مدير جهاز المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا والدكتورة آمال بركات رئيس مركز دكرنس والمحاسب احمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة بتفقد مجمع المواقف الحضارى بمدينة دكرنس والذي يتسع لجميع الخطوط الداخلية بين دكرنس ومراكز مدن المحافظة وكذا الخطوط بين الدقهلية والمحافظات الاخري، هذا ويستهدف تنفيذ المشروع ربط قري رئاسة المركز بالمدينة والقري والمراكز بنطاق المحافظة وايضا المحافظات ويتضمن المشروع منطقة خدمات لانشطه مختلفه ودورات مياه حضارية ومسجد وكافتيريا ومبنى مخصص لإدارة الموقف به غرفة تحكم الكترونيه ومزود بكاميرات مراقبه وبوابات الكترونية لدخول وخروج السيارات وتم تنفيذ المشروع على مستوى حضارى ليضم استراحات للركاب وحارات متسعه بما يتيح السيولة المرورية للسيارات والركاب ومحاط بسور وبه 4 مداخل ومخارج لاستيعاب حركة السيارات والركاب داخل الموقف حيث يتم نقل خطوط المراكز والمحافظات الي الموقف المجمع الجديد توجد خدمة السرفيس للنقل من والي الموقف من كافة المناطق.

واوضح "مختار" ان مجمع المواقف الجديد يقام علي مساحة 3800 متر مربع و يتسع لعدد 220 سيارة من جميع الخطوط الداخلية بين دكرنس ومراكز مدن المحافظة وكذا الخطوط بين الدقهلية والمحافظات الاخري ويساهم في تخفيف الضغط على مدينه دكرنس، واشار" مختار"انه يجري تنفيذ المشروع علي قدم وساق وسيتم الانتهاء من التنفيذ والتشغيل قريبا كما اشار "مختار" ان هناك خطة متكاملة لتنفيذ مواقف حضارية تليق بالمواطنين تيسيرا عليهم في ظل السعي المتواصل لفخامة السيد رئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة