وكيل صحة سوهاج يجري جولة تفقدية لعدد من المنشأت الصحية بمركز أخميم

أجرى اليوم الأربعاء الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج جولة تفقدية زار خلالها 5 وحدات لطب الأسرة تابعة لمركز أخميم شرق المحافظة وهي وحدات طب الأسرة باللحايوة شرق ، والعيساوية شرق ، والكولا، والسلاموني والحواويش وخلال الزيارة احال وكيل وزارة الصحة جميع العاملين بوحدتي اللحايوة والعيساوية للتحقيق لعدم الإنضباط وعدد من العاملين بوحده الكولا ايضاً لعدم الانتظام كما أشاد وكيل صحة سوهاج بإلتزام الفرق الطبية والإدارية بوحدتي السلاموني والحواويش وانتظام سير العمل والخدمة الطبيه المقدمة للمواطنين بالوحدتين .

وفي السياق تابع وكيل صحة سوهاج سير العمل بمستشفى اخميم المركزي وتفقد خلالها عيادة الجراحه والعظام والروماتيزم والأنف والأذن والرمد والنساء والأطفال مشيدا بتواجد الأطباء و الأطقم الفنية والإدارية و اقبال المواطنين بالعيادات الخارجيه كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي ووحده العلاج الطبيعي والصيدليه مشيداً بنسب التردد العاليه للمواطنين واقبالهم على الحصول على الخدمه الطبيه بالمستشفى