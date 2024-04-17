تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. عاصفة رملية تضرب البلاد

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحذيرًا هامًا بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

هيئة الأرصاد الجوية:

وكتبت الأرصاد الجوية، :"الرمال المثارة تؤثر بقوة على السلوم يصاحبها تدهور في مستوى الرؤية الأفقية ومن المتوقع أن تتقدم إلى سيدى برانى ومطروح مع تقدم الوقت".

ونوهت الأرصاد الجوية، بأنه يجب أخذ الحيطة والحذر، تبقى باقي أنحاء شمال البلاد تتأثر بالرمال المثارة ولكن تكون أقل حدة.

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة تؤثر على البلاد اليوم الأربعاء، وأن اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت في مداخلة هاتفية على قناة TEN، اليوم الأربعاء، أن البلاد تتأثر بـ "رياح الخماسين" وهو عبارة عن منخفض جوي متعمق في الصحراء الغربية، وبعد ذلك يصل لـ ليبيا، ويصل مصر

وأشارت إلى أن رياح الخماسين ينتج عنها رياح مثيرة للرمال والأتربة، وارتفاع في درجات الحرارة، وأن فصل الربيع يشهد تغيرات وعواصف كثيرة، ولذلك على الجميع توخي الحذر ومتابعة نشرات الأرصاد.

وشددت على أن اليوم هناك ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، وأن هذه الارتفاعات ستكون اليوم فقط، ولكن من الغد ستعود الأحوال الجوية لـ طبيعتها، لافتة إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية، تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، والعظمة على القاهرة تصل لـ 36 درجة، وأن الكتل الهوائية تؤثر على البلاد اليوم.

وذكرت أن القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، وشمال البلاد، ومدن القناة، ستتعرض لـ عواصف ترابية ورملية، ولذلك على الجميع توخي الحذر من حالة الجو اليوم، مضيفة: "غدًا ستنخفض درجات الحرارة من 8 لـ6 درجات، وأن اليوم هي ذروة الارتفاع في درجات الحرارة".

جدير بالذكر أن الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد، قالت صابح اليوم إن الدولة المصرية تتأثر بالمنخفض الصحراوي الذي يؤدي لارتفاع درجات الحرارة بشكل مؤقت بحوالي من 5 إلى 6 درجات تصل على القاهرة 36 درجة وعلى جنوب البلاد تسجل 38 درجة، مضيفة أن ارتفاع درجات الحرارة يصاحبه نشاط رياح مثير للأتربة.