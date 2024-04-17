نقيب فلاحين الشرقية: هناك عجز صارخ في تقاوي القطن بالمحافظة

كشف إبراهيم إسماعيل، نقيب الفلاحين بمحافظة الشرقية، عن وجود عجز صارخ في تقاوي القطن في الجمعيات الزراعية الموجودة بالمحافظة، الأمر الذي أدى إلى تأخر موعد زراعته لأكثر من 32 يومًا، وهو ما سيؤثر على الإنتاجية المتوقعة في نهاية الموسم الحالي.

وقال نقيب فلاحين الشرقية، إن المواعيد المُثلى لزراعة محصول القطن في محافظة الشرقية تبدأ في 21 مارس وتنتهي في 10 مايو، لافتا إلى المزراعين بالمحافظة استعدوا جيدا للعمليات الزراعية لموسم القطن خاصة العمليات التي تسبق مرحلة غرس البذور، إلا أن مجهوداتهم تبددت بتأخر حصولهم على التقاوي لأكثر من 32 يومًا حتى الآن، وهو ما أدى إلى عدم غرس البذور في التربة حتى الآن.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن محافظة الشرقية تعاني من عجز صارخ في تقاوي القطن المعتمدة من معهد بحوث القطن للمحافظة والتي تتميز بالإنتاجية المرتفعة، وهي صنفي جيزة 94 وسوبر جيزة 97 من نوعية الاقطان طويلة التيلة، خاصة وأن الكميات التي تم وصلت إلى المحافظة لم تبلغ لـ 10٪ من الكميات المحددة سابقة، منوهًا إلى أن المُزارعين مكتوفي الأيدي وغير مسموح لهم بالشراء من السوق السوداء حتى يتمكن من زراعته، حتى لا تختلط الأصناف ويؤثر على الإنتاجية، في ظل ارتفاع سعر شيكارة التقاوي داخل الجمعيات الزراعية من 650 إلى 1550 جنيه عن أسعار العام الماضي.

وذكر نقيب فلاحين الشرقية، أن كل يوم تأخير في زراعة القطن، قد يسبب في انخفاض الإنتاجية، فضلا عن التأثير السلبي على الزراعات اللاحقة له من زراعة المحاصيل الشتوية مثل «القمح، البنجر، الفول، البرسيم»، وهو ما يغير من الخريطة الزراعية في المواسم القادمة، مناشدا وزير الزراعة بسرعة إصدار تعليمات بتوريد الكميات المحددة لمحافظة الشرقية من تقاوي القطن حتى يتمكن المزارعين في المحافظة من اللحاق بموسمه.

وقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.