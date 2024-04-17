إنطلاق المؤتمر الدولي الثامن للعلوم البيولوجية والبيئية بجامعة المنصورة

انطلقت اليوم الأربعاء بكلية العلوم جامعة المنصورة فعاليات " المؤتمر الدولي الثامن للعلوم البيولوجية و البيئية " تحت عنوان " العلوم البيولوجية و التنمية المستدامة " ، و الذي نظمه قسما علم الحيوان و علم النبات بكلية العلوم في الفترة من 17-21 أبريل الجاري ، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، و بحضور الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ، و الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، والدكتور أسامة إبراهيم العيان عميد كلية العلوم و رئيس المؤتمر ، و مقررا المؤتمر الدكتور محمد السعيد عبد ربه رئيس قسم علم الحيوان و الدكتور غادة الشربيني رئيس قسم النبات ، ووكلاء الكلية ، ممثلي أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا .

و أشاد الدكتور شريف خاطر بحرص المؤتمر على وضع أجندة متكاملة تضم العديد من الموضوعات و القضايا العلمية و البيئية الهامة المطروحة على الساحة المحلية و الدولية ، و تبادل الأفكار بين العلماء المصريين و الأجانب المشاركين ، اتساقا مع خطة الجامعة الاستراتيجية فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة وفقا لرؤية مصر 2030 .

و أشار خاطر إلى ظهور جامعة المنصورة في ١٢ تخصص أكاديمي عالمي طبقًا لتصنيف Qs للتخصصات الأكاديمية لعام ٢٠٢٤ ، و كانت ضمن أفضل ٥٠٠ جامعة على مستوى العالم في ٨ تخصصات أكاديمية.

كما أكد رئيس جامعة المنصورة أن المؤتمر يعتبر مناسبة لإلتقاء العلماء و الباحثين من مختلف دول العالم لتبادل الأفكار و مناقشة أحدث الاكتشافات و التطورات في مجالات العلوم البيولوجية و البيئية من أجل إيجاد حلول فاعلة لمشاكل تغير المناخ و الانبعاثات الكربونية ، و المساهمة فى علاج الأسباب المؤدية لأمراض ذات أثر اجتماعي قوي على سبيل المثال أمراض السرطان و الزهايمر .

وأشار الدكتور محمد عبد العظيم أن كلية العلوم قامت بعمل برامج تعليمية مشتركة بين الأقسام العلمية، ولذلك أنتجت أبحاث علمية متميزة مشيراً أن كلية العلوم تنتج 30% من إجمالي الأبحاث العلمية للجامعة، كما تعتبر الكلية جزء من هوية جامعة المنصورة وتميزها في البحث العلمي التطبيقي الذي يوجد حلول علمية مبتكرة للمشكلات البيئية والمجتمعية.

وأضح الدكتور أسامة العيان بأن المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات و القضايا العلمية و البيئية المطروحة على الساحة المحلية والدولية والتي تحقق اتجاهات الدولة للتنمية المستدامة2030 حيث يهتم المؤتمر بمشكلات تغير المناخ و الانبعاثات الكربونية و كذلك أبحاث أمراض السرطان و الزهايمر بما لها من تأثير على صحة المجتمع .

وأضاف بأن المؤتمر يهدف إلي تبادل الأفكار بين العلماء المصريين و الأجانب المشاركين في المؤتمر من دول ألمانيا وفرنسا والبرازيل و كذلك شباب العلماء لإثراء المجتمع العلمي، و سوف يتم نشر الأبحاث المختارة في مجله العلوم البيئية و المجلة المصرية للعلوم الأساسية و التطبيقية بجامعة المنصورة.

وقال الدكتور محمد السعيد أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين شباب الباحثين والعلماء والتعرف على كل ما هو جديد في العلوم البيئية لمحاولة إيجاد حلول علمية وبحثية لمشكلات المجتمع بمشاركة علماء وباحثين من مراكز بحثية دولية بفرنسا وألمانيا و من مختلف المعاهد والمراكز البحثية الحكومية والخاصة من مصر ومختلف الدول العربية.

وأضافت الأستاذ الدكتورة غادة الشربيني أن المؤتمر يهدف الى فتح آفاق جديدة للبحث العلمي التطبيقي و النشر الدولي حيث تعد المؤتمرات الدولية من أهم المحافل التي تجمع العلماء و الباحثين من أجل الوصول لبحث علمي متميز لحل مشكلات المجتمع ، و قد حرصت كلية العلوم على وضع خطة استراتيجية للبحث العلمي تسعى من خلالها لتطبيق البحث العلمي الاستفادة من مخرجاته و تحقيق نتائج ملموسة، في اطار تفعيل مبادرة الجامعة "جسور التعاون" لربط البحث العلمى بالصناعة ، كما أشارت إلى أن المؤتمر شهد مشاركة متميزة من 47 باحث يمثلون المعاهد والمراكز البحثية من مختلف الدول داخل وخارج مصر.