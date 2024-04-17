مركز الإبداع التكنولوجى يُطلق الدورة 21 من برنامج ما قبل الاحتضان

أطلق مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الدورة الواحدة والعشرين من برنامج ما قبل الاحتضان، الذى يهدف إلى دعم الشركات الناشئة من خلال التدريب والتوجيه.

يوفر البرنامج تدريبًا مكثفًا وتفاعليًا يسهم فى تسريع دورة حياة الشركات الناشئة فى المراحل المبكرة، ويقدم ما يعادل سنوات من التعلّم بالممارسة فى بضعة أشهر، ويستهدف البرنامج رواد الأعمال فى جميع محافظات الجمهورية، ويُنظَم عبر الإنترنت.

يتضمن البرنامج 11 وحدة تغطى مواضيع مختلفة، منها بناء نماذج الأعمال، وتطوير خطط الأعمال، وأساليب تطوير المشاريع والتسويق، والملكية الفكرية والقانونيات، ومنهجية الشركات الناشئة الرشيقة (lean startups)، والإدارة المالية فى الشركات الناشئة، واستراتيجيات العمليات، واستراتيجيات المبيعات، وإدارة تكنولوجيا الإبداع، واكتساب المواهب، وأساليب عرض المشاريع أمام المستثمرين، كما يشمل البرنامج عدة جلسات توجيه حول نماذج الأعمال وأنشطة التسويق والخطط المالية والنسختين الأولية والنهائية من خطط الأعمال والعرض التقديمى للمشاريع.

وتحصل الشركات الناشئة بنهاية البرنامج على خطة عمل قابلة للتطبيق وخطة تسويق للمشروع وخطة إدارة مالية وعرض تقديمى للمشروع المطبق، إلى جانب جلسات توجيه إضافية للشركات الناشئة المتميزة، وتقرير موضح فيه نقاط القوة ومجالات التطوير.

مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال تأسس فى عام 2010 وتتمثل مهمته الرئيسية فى دفع الابتكار وريادة الأعمال فى الصناعة الوطنية لضمان استفادة الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتضمن أنشطة المركز تطوير مهارات ريادة الأعمال وبناء قدرات الشباب ونشر الثقافة التكنولوجية وتوجيه الطلاب والخريجين فى مجالات الابتكار والتفكير التصميمى والتكنولوجيا ومبادئ ريادة الأعمال، بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى فى مصر.