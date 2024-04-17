5 مباريات قوية بالجولة السادسة بمجموعة الهبوط في المحترفين

تستأنف اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً مباريات الجولة السادسة للمرحلة الثانية لمجموعة الهبوط بدوري القسم الثاني أ المحترفين بعد توقف خلال شهر رمضان المبارك، أبرزهم أبوقير للأسمدة أمام النصر للتعدين، وأسوان أمام النجوم .

1- المصرية للإتصالات × بترول أسيوط

يلتقي فريق المصرية للإتصالات صاحب المركز الرابع برصيد 32 نقطة بفريق بترول أسيوط صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة، على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع السادس بدوري المحترفين .

حيث فاز فريق بترول أسيوط بثلاث أهداف مقابل هدفين نتيجة الدور الأول.

2- دكرنس × مكادي

يواجه فريق دكرنس صاحب المركز الخامس برصيد 29 نقطة، فريق مكادي صاحب المركز السادس برصيد 23 نقطة، على ملعب حمدينو عبد الجليل نادي دكرنس ، ضمن مباريات الأسبوع السادس بدوري المحترفين.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.

3- مصر المقاصة × جمهورية شبين

يستضيف فريق مصر المقاصة صاحب المركز التاسع برصيد 12 نقطة نظيره فريق جمهورية شبين صاحب المركز السابع برصيد 21 نقطة، على ستاد الأسيوطي سبورت، ضمن مباريات الأسبوع السادس بدوري المحترفين .

وحقق فريق مصر المقاصة الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

4- أبو قير للإسمدة × النصر للتعدين

يستدرج فريق أبو قير للإسمدة متصدر المجموعة برصيد 36 نقطة فريق النصر للتعدين صاحب المركز العاشر والأخير برصيد 7 نقاط ، ضمن مباريات الأسبوع السادس بدوري المحترفين.

حيث حقق فريق أبو قير للأسمدة فوزاً كبيراً بخماسية نظيفة نتيجة الدور الأول.

5- أسوان × النجوم

يلتقي فريق أسوان صاحب المركز الثالث برصيد 32 نقطة مع فريق النجوم ، صاحب المركز الثامن برصيد 17 نقطة، على ملعب أسوان الرياضي، ضمن مباريات الأسبوع السادس بدوري المحترفين.

حيث حقق فريق أسوان الفوز بثنائية نظيفة نتيجة الدور الأول.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة :

1- أبوقير للأسمدة برصيد 36 نقطة

2- بترول أسيوط برصيد 35 نقطة

3- أسوان برصيد 32 نقطة

4- المصرية للاتصالات برصيد 32 نقطة

5- دكرنس برصيد 29 نقطة

6- مكادي برصيد 23 نقطة

7- جمهورية شبين برصيد 21 نقطة

8- النجوم برصيد 17 نقطة

9- مصر المقاصة برصيد 12 نقطة

10- النصر للتعدين برصيد 7 نقاط