سعر الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

شهد سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء بمحال الصاغة المصرية، استقرارًا، عند مستوى بداية التعاملات بعد أن انخفض سعر الجرام 5 جنيهات صباحًا، وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 نحو 3260 جنيهًا.

بينما سجل سعر الذهب عالميا نحو 2,383 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) الأربعاء، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار المشغولات الذهبية "المعدن الأصفر"

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية "المعدن الأصفر" خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي تستجد على أسعار السلع والعملات، لاسيما الذهب والذي يشغل تفكير الكثير من عشاقه، وجاءت الأسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في أسواق الذهب ومحال المشغولات الذهبية المصرية

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

سجل الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 نحو 3725.7 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 إلى 3260 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 نحو 2794.3 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 نحو 26080 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 عند 2391 دولارًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 26000 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 2,383 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) الأربعاء، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان مما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، ولذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2024 فقد أصبح الذهب احتمالًا أكثر جاذبية، بجانب أنه يزداد الإقبال عليه في ظل التوترات الجيوسياسية التي تتعرض لها العديد من دول العالم، حيث يوجد هناك العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، والتي يأتي من أبرزها شراء الذهب المادي عبر شراء السبائك والعملات والمشغولات، بالإضافة إلى الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة، وأسهم تعدين الذهب.