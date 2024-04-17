ساحل العاج| سكان في محنة بعد تدمير منازلهم

هدمت السلطات في أكبر مدن ساحل العاج، منازل في مناطق منخفضة الدخل بسبب ما تقول إنها مخاوف تتعلق بالصحة العامة تاركة الآلاف دون مأوى ودون مكان يذهبون إليه.

ساحل العاج

وسحقت مئات المنازل في فبراير/شباط في موجة من عمليات الهدم استهدفت مناطق متخلفة في أبيدجان، المركز الاقتصادي السريع النمو في البلاد.

وتقول الحكومة إن ذلك بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العامة حيث تعاني المناطق الفقيرة ، التي بنيت على طول بحيرة في هذه المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 6.3 مليون نسمة على الساحل الجنوبي لغرب إفريقيا من فيضانات مميتة خلال موسم الأمطار.

وقتل أكثر من 300 شخص منذ عام 2005 ويقول مسؤولون إن الوديان أصبحت أرضا خصبة للأمراض التي تنقلها المياه وغيرها.

إن عمليات الهدم في الأحياء ذات الدخل المنخفض ليست بالأمر الجديد في أبيدجان، حيث أدى التوسع الحضري السريع إلى طفرة سكانية ونقص في المساكن، حيث يقيم واحد من كل خمسة إيفواريين تقريبا في المدينة.

إنه تحد في أجزاء كثيرة من إفريقيا حيث دفعت المشاكل الاقتصادية المزيد من الناس إلى المدن بحثا عن فرص أفضل ، مما أدى إلى إجهاد البنية التحتية المنهكة بالفعل.

ومع ذلك، فإن عملية الهدم الأخيرة في أبيدجان - وخاصة في الضواحي الفقيرة في مقاطعتي غيسكو وسيبروكو - هي واحدة من أكبر عمليات الهدم منذ سنوات، حيث تضرر ما يقدر بمئات الآلاف من السكان منذ أن بدأت في أواخر يناير.

وتقول العائلات التي تم إخلاؤها وجماعات حقوق الإنسان إن ذلك يتم هذه المرة دون إشعار مسبق أو تعويض.

ودافعت السلطات المحلية عن عمليات الهدم، وتقول إن عمليات نقل العائلات التي تركت بلا مأوى إلى مناطق أكثر أمانا قد بدأت.

حوالي 35٪ من الإيفواريين فقراء. ويشكل نقص المياه لعنة يومية، حيث يضطر الكثيرون إلى جلب المياه من الجداول لتلبية احتياجاتهم اليومية.

كما اضطرت البلاد إلى مواجهة تحديات أخرى، مثل الهجمات الجهادية التي امتدت إلى الدول الساحلية في غرب أفريقيا، بما في ذلك ساحل العاج.

قال وزير الاتصالات في ساحل العاج، أمادو كوليبالي:"رؤية الحكومة واضحة، هذه الأحياء بحاجة إلى تنظيف".

وادعى في فبراير/شباط أن بعض الذين تم إجلاؤهم في أحياء مثل بوريبانا يتم إعادة توطينهم في ما لا يقل عن 1,000 منزل بنتها الحكومة.

ومع ذلك ، لا تزال العديد من العائلات بلا مأوى ، وتقطعت بهم السبل في عدة أجزاء من المدينة.

قالت الرابطة الإيفوارية لحقوق الإنسان في بيان:" وتنفذ عمليات الهدم "بطريقة وحشية، مما تسبب في عواقب وخيمة على العديد من العائلات الضعيفة بالفعل»، وحثت السلطات على وقف الحملة.

قال يوسف كوليبالي، أحد قادة شباب بوريبانا"إنه تاريخنا كله. لقد ولدت هنا، والداي هنا منذ 40 عاما، لذا فإن بوريبانا مثل قريتنا تخيل للحظة أنه عندما ذهب أطفالنا إلى المدرسة، عندما غادروا (المنزل) لم يكن هناك رجال شرطة، يقولون لأنفسهم إنه في منتصف النهار ، سنعود إلى المنزل لتناول الطعام ، ونأتي لنجد أن أبي ليس هناك ، وأمي ليست هناك ، والمنزل ليس هناك ".

وسط الغضب والاحتجاج من الأشخاص الذين تم إخلاؤهم، طلب رئيس ساحل العاج الحسن واتارا من السلطات المحلية في أبيدجان "إظهار التضامن، للحفاظ على التماسك والسلام الاجتماعي".

ومع ذلك، يقول مسؤولو المدينة إن عمليات الهدم هي جزء من مشروع أوسع لإعادة الإعمار وتوفير المرافق الأساسية في المناطق. ويقولون إنه سيتم تأجير قطع الأراضي لأولئك الذين تم إخلاؤهم لمدة تصل إلى 25 عاما ، مقابل حوالي 16 دولارا في الشهر.

في 8 أبريل/نيسان، أعلنت الحكومة أنها بدأت في تعويض الأسر المتضررة وأن كل منها سيحصل على حوالي 405 دولارات لدعم عملية النقل.

في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور حوالي 121 دولارا في الشهر ، يعتقد البعض أنه لا يكفي لتحمل التكلفة المتزايدة للسكن.

كما أفاد بلموند دوغو، الوزير المسؤول عن الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر"سيتلقى جميع النازحين الدعم اللازم لنقلهم،".

كما أعلنت بلدية يوبوغون، ومعظمها من سكان الطبقة العاملة، عن خطط لمساعدة المتضررين.