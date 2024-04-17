السعودية تحذر . لا حج بدون تأشيرة أو تصريح للمقيمين بالمملكة

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية مع قرب موسم الحج لهذا العام 1445/2024 ، تبدأ إستعدادات المملكة العربية السعودية لإستقبال ضيوف الرحمن من كل بقاع الأرض ، وكذلك المقيمين بالمملكة من راغبي أداء فريضة الحج ، لذا تعمل جميع الأجهزة بالمملكة من الآن على تقديم أفضل الخدمات لراحة ضيوف الرحمن من أول الإستقبال بالمنافذ المختلفة وحتى المغادرة ، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 .

لا حج لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها

وأضاف حنفي أنه من ضمن المبادرات التي أطلقتها المملكة مبادرة (طريق مكة) التي أطلقت العام الماضي لخدمة ضيوف الرحمن من بلادهم حتى وصول المملكة ثم المغادرة ، وهي مبادرة نوعية الهدف منها تسهيل وتحسين خدمة ضيوف الرحمن وهي احدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية ضمن خدمة ضيوف الرحمن وأحد برامج الرؤية الطموحة الهادفة لتسهيل رحلة الحج وجعلها أكثر راحة وأماناً ، بدءً بقرار الحاج بزيارة المملكة العربية السعودية وحتى عودته للوطن ، حيث سينتقل فريق من المديرية العامة للجوازات إلى الدول المستفيدة من المبادرة لإنهاء إجراءات دخول المملكة من ضيوف الرحمن عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة وحتى عودتهم .

وشدد حنفي أنه لا حج بدون تأشيرة حج صريحة ، أو تصريح حج للمقيمين بالمملكة وفقاً للشروط التي تحددها المملكة .



وتابع: “ أنه لن يسمح لتأشيرات الزيارة بأنواعها (عائلية- شخصية- تجارية- عمل - سياحة - وخلافه ) من أداء فريضة الحج وفقاً للضوابط التي حددتها السلطات السعودية بما يضمن أداء ضيوف الرحمن لهذه الفريضة بيسر وآمان وللحفاظ عليهم” .

وأختتم حنفي أنه سيمنع قبول إستقبال حاملي تأشيرات الزيارات بجميع أنواعها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينةالمنورة ومطار الطائف الدولي ومطار ينبع أبتداءً من 10 ذو القعدة 1445 الموافق 18 مايو 2024 وحتى 10 ذو الحجة 1445 الموافق 16 يونيه 2024 ، وذلك إستعداداً لإستقبال ضيوف الرحمن من الحجيج .