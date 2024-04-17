القبض على عاملين تخلصا من طالب لسرقته بالفيوم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم، بالعثور على جثة طالب مقيم بدائرة المركز بإحدى الطرق بدائرة المركز.

وبسؤال والدته ربة منزل قررت بخروج نجلها للعمل بمركبة "توك توك" الخاص بزوج شقيقته وعدم عودته.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الفيوم، عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة عاملان، مقيمان بدائرة المركز، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بإستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيلهما إلى أحد الأماكن بدائرة المركز وأثناء سيرهم بالطريق قام أحدهما بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، ولاذا بالهرب مستقلان مركبة "التوك توك"، وأرشدا عن هاتف المجنى عليه والآداة المستخدمة، وأضافا ببيع المركبة لـ4 من عملائهم "سيئى النية" تم ضبطهم جميعاً، والإرشاد عن المركبة المسروقة.

التحفظ علي مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

التحفظ علي المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة

كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.