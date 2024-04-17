روكينزو البوروندي يفوز على جسجارا الرواندي في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

حقق فريق روكينزو البوروندي للكرة الطائرة على جسجارا الرواندي بنتيجة 3 – 0، في إطار منافسات بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة، المقامة بالأهلي حتى يوم 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة صباح اليوم على صالة الشهداء، وشهدت أداءً متميزًا للاعبي فريق روكينزو البوروندي، خاصة في الإرسال المتقن والإعداد الجيد وحائط الصد القوي.

ونجح فريق روكينزو البوروندي في حسم المباراة بثلاثة أشواط، وجاءت نتيجتها كالتالي: الشوط الأول 25-23 والشوط الثاني 25-19 والشوط الثالث 25-17.

مواعيد مباريات اليوم الرابع في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

روكينزو البوروندي x جسجارا الرواندي10 صباحًا - صالة الشهداء

الفتح المغربي x الأسهم الكيني 12 ظهرًا - صالة الشهداء

النصر الليبي x ولايتا ديشا الإثيوبي 1 ظهرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل

أمل البليدة الجزائري x السجون الكيني 2 ظهرًا - صالة الشهداء

هيئة الموانئ الكيني xجارد الكونغولي 3 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل

انجز الإيفواري x مولودية بو سالم التونسي 4 مساءً - صالة الشهداء

جامعة وولفز الزيمبابوي x جرين بافالوز الزامبي 5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل

اسبوار الكونغولي xميناء دوالا الكاميروني 6 مساءً - صالة الشهداء

الأهلي x الأسمنت الإثيوبي 8 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3- صفر، وواصل انتصاراته بعد الفوز على الفتح المغربي بنتيجة 3- 0، وحصل الفريق على راحة أمس وفقًا لجدول المباريات.

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