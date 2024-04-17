الغربية تحصد 4 مراكز جمهورية في مسابقات الصحافة والإعلام

قدم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، التهنئة لطلاب الغربية، والمدارس الفائزة، ومديري عموم الإدارات الفائزة بالمراكز الأولى والمتقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات الحديث الصحفي المصور الالكتروني، الإذاعة المدرسية، النشرة الإخبارية المصورة، والقصة القصيرة، التابعة لأنشطة الصحافة المدرسية والإعلام التربوي، والتي تشرف عليها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ، برئاسة الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وأوضح وكيل الوزارة أن مدرسة الجيل المسلم الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق طنطا، حققت إنجازا رائعاً بالحصول على المركز الأول الجمهوري في مسابقة الإذاعة المدرسية للمرحلة الإعدادية، حيث شارك في هذه المسابقة الطالبات، كنزي محمود فهيم، سندس طارق عبد الموجود، جودي أحمد عبد السميع، ريماس عبد السلام أحمد، بسمة أحمد وائل، جنى أشرف علي، جنا محمد فهمي، وسما وائل أحمد.

كما حققت مدرسة مدينة العمال الإعدادية بنين، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، المركز الثاني الجمهوري في مسابقة القصة القصيرة، للمرحلة الإعدادية، بمشاركة الطالب مروان حمادة إبراهيم خطاب.

وحصلت مدرسة طنطا الفنية التجارية العسكرية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، على المركز الرابع الجمهوري، في مسابقة النشرة الإخبارية المصورة، للمرحلة الثانوية، بمشاركة الطلاب، عمر أيمن نبيل الفلاح، سالم محمد سالم أبو سالم، نسمة متولي يس متولي، نور هاني فرج أبو سليم، ليلى ياسر محمود النادي، وعادل مصطفى محمد شبل.

وأخيراً، حققت مدرسة الشهيد محمد على رشوان الابتدائية، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، المركز الرابع الجمهوري في مسابقة الحديث الصحفي المصور الإلكتروني، للمرحلة الابتدائية، بمشاركة الطلاب، ليالي أبو بكر عبد الحكيم السطوحي، سلمى السيد أحمد عثمان، ولينة محمد مرسي الطنطاوي.

يأتي هذا الفوز تتويجاً لجهود طلاب وأخصائي وموجهي الصحافة والإعلام التربوي بتعليم الغربية، تحت إشراف الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية، والأستاذ أحمد عرفه، موجه عام الصحافة والإعلام التربوي، والسادة موجهي وموجهي أوائل الصحافة بالإدارات التعليمية الفائزة.

وقد أعرب وكيل الوزارة عن سعادته البالغة لما حققه طلاب وإدارات المدارس الفائزة بالمراكز الأولى والمتقدمة على مستوى الجمهورية، مشيدا بجهود جميع المشاركين والمشرفين والموجهين، متمنياً دوام التقدم والنجاح والتوفيق لأبناء الغربية في جميع المجالات.

وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.