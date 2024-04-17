فرص عمل جديدة بالقطاع الخاص.. والرواتب مجزية

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديد بشركات القطاع الخاص في عدد من المحافظات، إذ تطبق تلك الشركات الحد الأدنى للأجور، وتحرص الوزارة على الإشراف المستمر من خلال مديرياتها بالمحافظات للتأكد من إلحاق الشباب بوظائفهم وحصولهم على حقوقهم كافة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، تفاصيل فرص العمل الجديد.

فرص عمل جديدة للشباب في مختلف المحافظات

تتوفر فرص عمل جديدة للشباب في القطاع الخاص في عدد من التخصصات وهي كالتالي:-

فنى تمريض، أخصائي it.

فنى سلامة وصحة مهنية، وأخصائى تركيبات دوائية.

أخصائى معالجة مياه، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج.

رئيس مجموعة، مدير فرع، وعضو فريق.

سكرتارية، وتلى سيلز، مندوب تسويق وبيع.

أمين مخازن، ومسئول تمويل.

مهندس مكافحة حشرات شعبة عامة وأعمال إدارية.

سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

أفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام.

عمال إنتاج، وعمال نظافة.

مسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل.

مراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج.

أخصائيين تمويل، موظف استقبال.

وتوجد هذه الوظائف في المحافظات التالية:- القاهرة- والجيزة- والقليوبية- والغربية- والقليوبية- والمنيا- وأسيوط- والإسكندرية- والبحيرة- وسوهاج- والوادي الجديد- والمنوفية- وأسوان.

تراجع نسبة البطالة في مصر

ونجحت وزارة العمل، خلال الـ10 سنوات الأخيرة، في خفض نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.9 % بالعام الحالي، وذلك بسبب المشروعات العملاقة والوطنية التي توفر الملايين من فرص العمل في كافة المجالات، والتي استوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة غير المنتظمة ودمجها في سوق العمل.

وبناء على جهود الوزارة لحصر أعداد العاملين في المشروعات والمدن الجديدة، يصل عددهم تقريبًا إلى 28 ألفا و298 عاملا غير مُنتظم في مدينة العلمين الجديد، و65 ألفا و261 عاملا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزارة العمل أنه تم تشغيل أكثر من 7 ملايين شاب وفتاة، في الداخل والخارج، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص، ومن واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي التي يبلغ عددها 9 مكاتب في بلدان بعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري.