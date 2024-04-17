المركز القومي للترجمة يعلن عن أسماء الفائزين في مسابقات كشاف المترجمين

كشاف المترجمين .. تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ، أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن أسماء الفائزين في مسابقات كشاف المترجمين المخصصة للاحتفال بمحافظات ، البحيرة، الغربية ، كفر الشيخ و الأقصر.

أسماء الفائزين



وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

في النسخة السابعة، والتي تم إطلاقها احتفالاً بالعيد القومي لمحافظة البحيرة :

أحمد رمضان زكي عن اللغة السواحيلية

وفي النسخة التاسعة والتي تم إطلاقها للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية، جاءت أسماء الفائزين كالتالي:

محمد أيمن محمد السعيد عن اللغة الإنجليزية



وعن اللغة السواحيلية :

تسنيم محمد عبد العزيز

أحمد رمضان زكي



في النسخة العاشرة ، والتي تم إطلاقها احتفالاً بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ جاءت أسماء الفائزين كالتالي:

محمد إبراهيم شبل عن اللغة الإسبانية

سمرعبد المنعم مرسي عن اللغة الإنجليزية.

وفي النسخة الحادية عشرة والتي تم تخصيصها للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر جاءت أسماء الفائزين كالتالي:

عن اللغة الاسبانية:

باسم محمد مصطفى علي

عبد الرحمن عصام عبد الجواد

عن اللغة الإيطالية:

منى محمود الشاذلي

عن اللغة الإنجليزية:

أزهار أحمد عبد العال

أسماء رجب محمد الشافعي

شريهان مدحت أبو علي

لجين وليد قطب محمد

يمنى نيازي عبد الحميد

عن اللغة الفرنسية :

سلمى محمد عنان

عن اللغة الروسية:

نورهان دياب عبد المنعم

عن اللغة العبرية :

عمر عبد الوهاب سلامة

عن اللغة الفارسية:

فاطمة أحمد حسن

مريم محمود المتولي

وعن اللغة الألمانية:

سماء بسام طه

جدير بالذكر أن مسابقات كشاف المترجمين هي مبادرة ثقافية تم تخصيصها للاحتفال بالأعياد القومية لمحافظات مصر، حيث يتم من خلالها تقديم نصوص مختارة من أعمال مبدعي كل محافظة لترجمتها إلى اللغات الأجنبية الأخرى، كما تهدف المبادرة من جانب آخر أيضاً إلى اكتشاف المواهب الشابة في مجال الترجمة.