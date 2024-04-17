إنعقاد تصفيات مسابقتي فارس المتون والمترجم الناشئ بمنطقة سوهاج الأزهرية

عقدت المنطقة الأزهرية بمحافظة سوهاج التصفيات النهائية لمسابقتي فارس المتون والمترجم الناشئ على مستوى المنطقة، بحضور فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور حمدي سليمان والشيخ عماد فتحي ومحمد عبد العاطي من قطاع المعاهد الأزهرية بالمنطقة .

وخلال تفقده لتصفيات المسابقتين تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية إجراءات الإختبار، واستمع فضيلته إلى اجابات الطلاب المشاركين بمسابقتي فارس المتون والمترجم الناشئ، وحثهم على الاجتهاد والحرص على تحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في التصفيات النهائية، عقب الإنتهاء من التصفيات الأولية .

وتنعقد تصفيات مسابقة فارس المتون للعام الدراسي 2023-2024 م، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة، بينما تنعقد تصفيات مسابقة المترجم الناشئ بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي.

وأوضح هيثم خلف مرزوق، منسق المنطقة لمسابقة المترجم الناشئ، أنه يتم اختبار الطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة تحريريا في البحث المقدم واللغة الإنجليزية، مشيرًا إلى حصول منطقة سوهاج على المركزين الثاني والتاسع على مستوى الجمهورية العام الماضي.

وأشار الدكتور شرف الدين أبو المجد، منسق المنطقة لمسابقة فارس المتون، أن المسابقة شارك فيها هذا العام 44 طالبا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية من الإبتدائية وحتى الثانوية بمعاهد سوهاج الأزهرية، ومكاتب التحفيظ الخاضعة للإشراف الأزهر .

وفي سياق آخر كان فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، قد شهد إحتفالية يوم اليتيم، بحضور الدكتور عبد الحكم محمد حسين، مدير التعليم النموذجي، والتى نظمتها إدارة رعاية الطلاب برئاسة الأستاذ محمد جمال بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمنطقة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية على أهمية الأنشطة والرعاية الاجتماعية التى يتم تنفيذها من قبل قطاع المعاهد الأزهرية بالمناطق والتى تستهدف الطلاب الأيتام، مشيدًا بجهود كل من شارك في تنظيم هذه الفعالية.

وأشار الدكتور أحمد حمادي رئيس أزهر سوهاج إلى أن النفوس التى تحمل الخير هى التى تسعى لإدخال السعادة والبهجة على أبنائنا الطلاب الأيتام، عملًا بقيم التراحم والتسامح في ديننا الإسلامي الحنيف ووصايا الرسول صل اللله عليه وسلم .

واختتم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية الإحتفالية بتوزيع شهادات التقدير والهدايا على الطلاب.