رفح الجديدة.. مدينة مصرية بطراز معماري فريد على الحدود الشرقية

رفح الجديدة.. ما زالت عجلة التنمية مستمرة فى سيناء كى تسابق الزمن فى لبناء وتطوير المدن السكنية، وذلك فى إطار خطة التنمية الشاملة التي تبنّتها الدولة بمحافظة شمال سيناء قبل 10 سنوات كأولوية قصوى.

ومدينة رفح تُجسّد نموذجاً متحضّراً وتضم أبراجاً سكنية جاهزة على أعلى مستوى، ومن المقرر تسليم الوحدات لأهالى مدينة رفح خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من إنشاء 41 عمارة سكنية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

مدينة رفح المصرية الجديدة

وعلي حدود مصر الشرقية بشمال سيناء، تستقبل مدينة رفح المصرية الجديدة خلال الأيام المقبلة، الآلاف من سكانها فى وحدات سكنية مجهزة كاملة المرافق وفرتها الدولة المصرية.

وجاء ذلك بعد إعلان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن طرح مدينة رفح الجديدة أمام المواطنين خلال احتفال المحافظة بالعيد القومى 25 أبريل القادم.

وأكد المحافظ أن الأولوية الأولى فى التقديم ستكون لأهالى مدينة رفح، والأولوية الثانية ستكون لأهالى الشيخ زويد، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية فى مختلف مدن المحافظة، لافتًا إلى الاهتمام بمختلف قرى المحافظة وخاصة القرى والتجمعات العائدة.

إنشاء مدينة رفح الجديدة

أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 1 مارس 2018 إشارة البدء فى إنشاء مدينة رفح الجديدة، ومدينة سلام مصر، فى محافظة شمال سيناء.

وفى 15 يوليو عام 2015، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 535.61 فدانًا، من الأراضى المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى إقامة مدينة رفح الجديدة بمحافظة شمال سيناء.

وجاء القرار فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، بإضافة توسعات سكنية جديدة ولائقة، وإنشاء مدن جديدة نموذجية تجمع بين الفكر الحديث فى الإنشاءات والفكر الاقتصادى، وبما يتماشى مع طبيعة الحياة فى سيناء، ووفقًا لرغبات المواطنين لتكون نواة لمدن أخرى يمكن إنشاؤها على هذا الطراز.

الهدف من إنشاء مدينة رفح الجديدة

جاء إنشاء مدينة "رفح الجديدة" كبديل لمدينة رفح القديمة، حيث تضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى 400 بيت بدوى، وكافة الخدمات المطلوبة فى أى مدينة حديثة، والمرحلة الأولى تضم 1400 وحدة سكنية اكتمل تنفيذها، من إجمالى نحو 4500 وحدة بالمرحلة الأولى.

موقع مدينة رفح الجديدة

مدينة رفح الجديدة تقع بالقرب من قرية الوفاق، وتقام على مساحة 1.5 كيلو مترا * 1.4 كيلو مترا، وتتكون فى مجملها من 626 عمارة سكنية تتكون كل عمارة من دور أرضى و3 طوابق علوية بإجمالى 10016 وحدة سكنية، و400 بيت بدوى دور واحد على مساحة 200 متر لكل بيت "140 مترا للمبانى و60 مترا فضاء".

منطقة خدمات مركزية

تحتوي رفح الجديدة على منطقة خدمات مركزية عبارة عن: مستشفى، مسجد، دار مناسبات، نقطة شرطة، مطافئ، بريد، سنترال، مخبز، محطة أتوبيسات مركزية، سوق تجارى، مجمع مدارس، وخدمات أخرى متنوعة، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وباقى مرافق البنية التحتية بالمدينة.

تضم المدينة خدمات متنوعة ومنها سنترال دورين ونقطة شرطة ونقطة إطفاء ومكتب بريد ومخبز ومحطة بنزين والمسجد، و7 مبانى خدمية وحضانات، وخط مياه الرئيسى لتغذية المشروع، ومحطة معالجة الصرف الصحي للمدينة.

مدينة رفح الجديدة تعتبر المدينة الأحدث فى مصر وتحمل اسم رفح هى من المدن الجديدة التي تنشئها الدولة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنشأت لاستيعاب سكان مدينة رفح، حيث تقع إنشاءات المدينة على مساحة 536 فدانا على الطريق الدولى رفح العريش عند منطقة الوفاق.

وبحسب مخطط المدينة فيتم إنشاء 400 بيت بدوى على مساحة 130 مترا + 150 مترا وسُوَر، ومنطقة خدمات مركزية تشمل مبانى خدمية للمدينة منوعة ما بين تجارية رياضية تعليمية، ومحطة بنزين ومخبز ونقطة شرطة ونقطة مطافئ وسنترال وبريد وخلافه.