صالة الألعاب الرياضية الدولية بجامعة سوهاج ملتقى للبطولات واستقبال السياحة الرياضية

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ان صالة الألعاب الرياضية الدولية "الصالة المغطاة"، الجاري تنفيذها بالحرم الجامعي الجديد، ستمثل إضافة قوية لأى حدث رياضي يقام على أرض محافظة سوهاج، وملتقى للبطولات المحلية والدولية، كونها تضم مجموعة من الإنشاءات الرياضية المنفذة وفقاً لأحدث المعايير الدولية التى تتطلبها الاتحادات المصرية لإقامة البطولات الكبرى.





جاء ذلك خلال متابعة رئيس الجامعة الدورية للمشروع، لسرعة إنتهاء العمل وتسليمه، يصاحبه الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة والمهندس محمد لطفي المدير التنفيذي للمشروع واللواء طارق حافظ مدير الامن الجامعي وعدد من مهندسي المشروع.





وأوضح النعماني أن افتتاح مثل هذه الصالة الدولية ذات المواصفات العالمية على أرض الجامعة يمهد الطريق لدعم وتعزيز الرياضة وصقل العديد من المواهب العاشقة لها بشكل عام، مضيفاً انه روعي أن يتم التنفيذ على أحدث ما وصلت إليه الصالات الرياضية المغطاة فى العالم، بما فيها من تجهيزات حديثة، ووسائل تأمين للجمهور، واستغلال لمساحات الفضاء، ووصول الجمهور للمدرجات، وتدخل سيارت الإسعاف وانتظار السيارت، وغرف استراحات اللاعبين، والبث الإذاعى والتلفزيونى ومنصة كبار الزوار وغيرها .





واكد رئيس الجامعة على أنه حال تشغيل المشروع والذي من المقرر تسليمها بداية العام الجديد سيضيف للجامعة وللمحافظة بوجه عام ميزة أخرى، وهى القدرة على استقبال السياحة الرياضية متمثلة فى فرق رياضية وجمهور وتنظيم بطولات رياضية محلية وعربية وعالمية، إضافة إلى أنه متنفس للأسر، ومكان للبطولات الرياضية داخل المحافظة، واستضافة لقاءات الجمهور مع المسئولين والمؤتمرات الشعبية وغيرها.





وفي سياق آخر صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن فريق طبي بوحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة بالمستشفي الجامعي الجديد، نجح في إنقاذ حياة الشاب "أ . ف" الذي يبلغ من العمر ٤٥ عاماً، وتعرض لعدد ١٠ طعنات متفرقة بالرقبة والظهر و نزيف بالرقبة.





وأضاف رئيس الجامعة أنه على الفور قام أطباء قسم الإستقبال والطوارئ بعمل ما تتطلبه حالة المصاب من انعاش وإجراءات طبية أولية للسيطرة علي النزيف، حتي دخوله الي غرفة العمليات بشكل عاجل، حيث خضع الشاب لإجراء عدة عمليات جراحية دقيقة وخطيرة، وذلك بالتعاون بين أطباء وحدة جراحه الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة وجراحة الأنف، وقسم الأذن والحنجرة و التخدير، مضيفاً انه تم خروج المريض من غرفة العمليات بحالة جيدة الى القسم الداخلي حيث يتلقى الرعاية اللازمة ما بعد العمليات.





ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أنه على الفور تم مناظرة الحالة وعمل الاسعافات الاولية الطارئة لإنعاش المصاب، واستدعاء التخصصات المعنية بالحالة وعمل الإشاعات اللازمة والتى على آثرها تبين أن المصاب يعانى من طعن نافذ بالرقبة ترتب عليه حدوث قطع بالمرىء ونزيف وتجمع دموى بالرقبة وقطع بالضفيرة العصبية بالذراع الأيسر وعليه فقد تقرر دخول المصاب غرفة العمليات، حيث تعامل معه الأطباء بحرفية شديدة للسيطرة على النزيف، وضبط العلامات الحيوية للمصاب.





وأوضح الدكتور كمال الشرقاوي رئيس قسم الجراحة العامة، أنه في تحدي جديد تواجهه وحدة جراحة الوجة والفكين ومواصلة عملها الدؤوب فى انقاذ حياة المرضى، حيث وصل المصاب فى حالة صدمة، وكان بإستقباله أطباء الجراحة العامة وجراحة الوجه والفكين، فتم تشكيل لجنة طبية ونقل المريض الى غرفة العمليات المشتركة نتيجة تعرضه لعدة جروح طعنية متفرقة بالرقبة والوجه والظهر، أدت إلى قطع في المرئ والبلعوم والغدة الدرقية.





وقال الدكتور اسلام عامر انه تم عمل استكشاف للرقبه وايقاف النزيف واصلاح القطع بالبلعوم وعمل رقعة نسيجية لحمية لتغطية البلعوم وتم عمل منظار استكشافى للبلعوم والحنجرة والقصبة الهوائية، ثم عمل انبوب شق حنجرى والمريض الان فى طور الإفاقة بالعناية المركزة .





جدير بالذكر أن الفريق الطبي ضم فريق جراحه الوجه والفكين الدكتور اسلام عامر رئيس الفريق الطبي الدكتور محمود فهمي مدرس مساعد الدكتورة خلود أسامة نائب فريق الأنف والاذن الدكتور عرفات محمود الدكتور فرغلي عبد الرحمن الدكتور محمد سلطان الدكتور محمد عاصم، وفريق التخدير ضم كلاً من الدكتورة شيماء محمود والدكتور إسلام العسيري، والدكتور محمود أبو السعود، والدكتور أحمد ثابت .