خبير أمن معلومات: دفع 8 دولارات مقابل توثيق حساب "X" أفقد المنصة مصداقيتها

أكد المهندس محمد عزام، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، أنّ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أفقد خاصية توثيق حسابات موقع “X” وتويتر سابقًا مصداقيتها، مشددًا على أنه أفقدها مصداقيتها بعدما سمح للمستخدمين بالحصول على العلامة الزرقاء مقابل دفع رسوم.

توثيق حسابات موقع “X”

وأشار “عزام”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، إلى أن إيلون ماسك حاول تقليل الحسابات الوهمية المسؤولة عن نشر أخبار كاذبة على “إكس” مما دفعه لفرض رسوم على المستخدمين الجدد مقابل النشر والإعجاب والرد، موضحًا أنه أصدر قرار السماح بدفع رسوم مقابل توثيق الحسابات بسبب القلق من التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي على المجتمعات.

وشدد على أنه استغل الحسابات الزائفة في نشر الشائعات، خاصة أن العام الحالي هو عام الانتخابات الأمريكية، منتقدًا هذا القرار الذي أصدر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك معتبرا أن فرض التوثيق على الحسابات هو تصرف غير منطقي.

وتابع:"هذه الخطوة تسمح لأي شخص يملك 8 دولارات بتوثيق حسابه على منصة إكس حتى لو كان جديدًا، وهو ما أفقد توثيق الحسابات مصداقيتها".

استحوذ إيلون ماسك على تويتر

منذ أن استحوذ إيلون ماسك على تويتر (الآن X) في أكتوبر 2022، ألقى الكثير من الأشياء على الحائط وتمنى أن تظل عالقة (اقرأ: كسب المال). والآن، يأخذ صفحة من موقع YouTube ويطلق خدمة بث الفيديو على المنصة، وفقًا لتقارير SamMobile. أعلن Musk أن الميزة "ستتوفر قريبًا" في تغريدة اقتباس من حساب DogeDesigner: "يمكنك قريبًا مشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لديك ذات الشكل الطويل X مباشرة على أجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بك."

سيطلق X تطبيقًا مخصصًا يسمح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو هذه على Samsung TV وAmazon's Fire TV. قال Musk مؤخرًا إن X ستكون منصة "الفيديو أولاً" للمضي قدمًا، ويظهر هذا التطور أن هذا سيترجم إلى ما هو أبعد من مربعات المحتوى الصغيرة المتوفرة عادةً في الخلاصات إلى شاشة أكبر. في ذلك الوقت، يزعم ماسك أيضًا أن ثماني مرات من أصل عشر مرات يزور فيها الشخص X، فإنهم يشاهدون مقاطع الفيديو.