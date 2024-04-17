21 أبريل مؤتمر تطبيقات الذكاء الإصطناعي بآداب قناة السويس

تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وأخلاقيات التعامل معه "تنظم كلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات بجامعة قناة السويس مؤتمرها الطلابي الأول الأحد ٢١ ابريل الجاري.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور أحمد فايز رئيس قسم المكتبات والمعلومات.

و أشار الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة إلى أهمية تناول موضوعات هامة كالذكاء الاصطناعي كمحور أساسي في جميع الأبحاث بالمؤتمرات الطلابية بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المؤتمر يضم محاضرة بعنوان تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وأخلاقيات التعامل معه للدكتورة أمانى جمال مجاهد أستاذ المكتبات والمعلومات جامعة المنوفية، عضو لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات.

وأضاف الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب جامعة القناة أن المؤتمر يضم ثلاث أوراق عمل ....ورقة عمل مقدمة من الدكتور أحمد فايز تحت عنوان " تطبيقات الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات "، والثانية مقدمة من المعيدة هايدي علي تحت عنوان "تقنيات معالجة اللغة الطبيعة في البحث العلمي "، والثالثة

مقدمة من المعيدة سلمى الصايغ تحت عنوان " تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المكتبات الجامعية"

كما أشار الدكتور أحمد فايز أستاذ مساعد تكنولوجيا المعلومات ورئيس قسم المكتبات والمعلومات إلى أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المكتبات لفهرسة المحتوى، وتوجيه القراء وتحليل البيانات والكفاءة ودقة عمليات المكتبة، تحسين تجربة المستخدمين وتوفير خدمات متقدمة لهم.

يأتي المؤتمر بإشراف الدكتورة سهير محفوظ الأستاذ المتفرغ ورئيس القسم الأسبق والمشرف العلمي عليه، و الدكتور أحمد شعبان ، الدكتور حسن الحناوي ، الدكتوره هبه خالد ، والمعيدين آيه عادل ، هايدي علي ، سلمى الصايغ، و محمد طايع .