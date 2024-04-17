صحة جنوب إفريقيا تثير المخاوف بشأن ارتفاع حوادث التسمم الغذائي

حذرت وزارة الصحة بجنوب إفريقيا في غوتنغ، الجمهور من الارتفاع الحاد في حالات التسمم الغذائي، خاصة بين الأطفال في المقاطعة.

جنوب إفريقيا

شهد حادث مروع 41 طفلا، تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، هرعوا إلى مستشفى كريس هاني باراغوانث بعد تناول سم الفئران عن طريق الخطأ، معتقدين أنه حلوى.

وعولج 10 أشخاص آخرين في مستشفى ثيل موغوران الإقليمي في إيكورهوليني بعد تناول مواد سامة.

وبهذه الحوادث يرتفع العدد الإجمالي للأمراض المنقولة بالأغذية المسجلة منذ تشرين الأول/أكتوبر إلى 863 حالة، مع فقدان 11 شخصا.

ويؤكد القائم بأعمال رئيس الاتصالات، خوتسو رابوثاتا، أن الدعم والموارد ستستمر للمجتمعات المتضررة.

تحث الإدارة الآباء ومقدمي الرعاية على توخي اليقظة والانضمام إلى الجهود المبذولة لمنع التسمم الغذائي. حملات الصحة العامة جارية لزيادة الوعي في البلدات والمستوطنات غير الرسمية وبيوت الشباب حول مخاطر الأمراض المنقولة بالغذاء.

لقي 14 مصرعهما من أسرة واحدة، بينهم 12 طفلًا، في قرية بجنوب كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، عقب تناول وجبة “العصيدة”.

وبعد تناول "العصيدة"، شعر الضحايا "بمشاكل في المعدة، وأصيب بعضهم بالإسهال وأعقب ذلك الوفاة"، حسبما أعلن راها لوكاس، رئيس المجتمع المدني للمجموعة (الكيان الإداري) في لوغيندو، حيث تعيش بونومبو، قرية هذه العائلة، يقع، نقلا عن وسائل الإعلام.



وأضاف رئيس المجموعة، جيلبرت باهاتي مبوغا، أن القتلى الـ14 هم “أمان و12 تلميذا”، وبحسب المصدر نفسه، تم إدخال أربعة أفراد آخرين من العائلة تناولوا نفس العصيدة إلى منشأة طبية.

وأشار إلى أنه لم يتم التأكد من أصل الوفيات، فيما طرح "الفرضية الأولى" استهلاك هذه العصيدة "المسمومة".

يخاطر العديد من المهاجرين بالوصول إلى جنوب أفريقيا، ويقومون برحلة خطيرة للغاية عبر الحدود من زيمبابوي.

وبعد أن فروا من الفقر واليأس في أماكن أخرى من أفريقيا، يشعرون أنه ليس لديهم خيار آخر، ولكن مع اقتراب الانتخابات، تتزايد مشاعر كراهية الأجانب وتتعرض حكومة جنوب أفريقيا لضغوط لتشديد الحدود.

اغتصبوا بورتي موريفيسي

الرجال الذين اغتصبوا بورتي موريفيسي لم يهتموا بأنها حامل بشكل واضح، هاجموها بالزجاجات أيضا، كما أخبرتنا، مشيرة إلى ندبة كبيرة وخشنة على ساعدها.

والآن، بعد أن أوشكت حملها على الانتهاء، تتعافى في ملجأ تديره الكنيسة في بلدة موسينا الحدودية في جنوب إفريقيا، عندما أحاول النوم في بعض الأحيان، أرى ما فعله هؤلاء الرجال بي".

وتشتهر موسينا بأنها مكان لجوء المهاجرين الذين، مثل موريفيسي، يتسللون دون أن يلاحظهم أحد عبر الحدود.

وقد نجا المهاجرون الذين نجحوا في ذلك من رحلة صعبة عبر الأدغال. إنها أرض خارجة عن القانون ولا ترحم البرية وعصابات المجرمين تشكل تهديدا مستمرا.

قصص السرقة والضرب والاغتصاب وحتى القتل شائعة.

قال لنا رجل من زيمبابوي، ذكر أن اسمه جورج فقط "إنه أمر خطير جدا جدا"، مضيفًا «ترى هياكل عظمية، ترى شخصا قتل بالفعل قبل شهرين أو ثلاثة أشهر».

التقينا به مع حلول الليل في موسينا وعادت مجموعات من الرجال إلى مجمع قذر من الأكواخ المسقوفة بالصفيح.

وقد وجد المحظوظون بعض العمل العرضي في المدينة، وكسبوا القليل من المال لإرساله إلى أسرهم في البلدان المجاورة.