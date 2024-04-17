توريد 170 طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن شون وصوامع المحافظة والبالغ عددها 37 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة ، قد استقبلت 170.500 طن قمح حتى صباح اليوم من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 290089 فدان .

وأشارت إلي إستمرار توريد محصول القمح لموسم 2024 ، و العمل علي الوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن ، مع تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف .

مؤكدة إنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يومياً بالصوامع والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

وأعرب عدد من المزارعين بمختلف قري محافظة البحيرة ، عن غضبهم الشديد من تحديد سعر توريد القمح هذا العام مقابل 2000جنيها فقط للأردب الواحد ، وطالبوا بضرورة زيادة قيمة التوريد ، بعد الإرتفاع الشديد بجميع مستلزمات الإنتاج منذ بدء موسم الزراعة ، سواء من تجهيز الحقول للزراعة ، أو الأسمدة الزراعية وكذلك السولار اللازم لري الزراعات عبر ماكينات الري ، بالإضافة إلي إرتفاع أجور العمالة الزراعية ، وأنه من الضروري رفع قيمة التوريد لتحقيق امش ربح .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على إتمام الاستعدادات لإستقبال موسم حصاد وتوريد القمح لموسم 2023/2024 بنطاق بالشون والصوامع بمراكز المحافظة.

مشيرة إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمدعبدالعال - مدير المديرية - استعدت لموسم توريد الأقماح المحلية حيث تم تشكيل عدد من اللجان لاستقبال الأقماح المحلية

الموردة

وطبقا للقرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد تم حظر نقل القمح من مكان الى آخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في اي من مكونات الأعلاف.