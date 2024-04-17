سيدة الأقصى.. مسابقة فنيه تطلقها لجنة الفنون والآداب بالقومي للمرأة

أعلنت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة عن اطلاق مسابقة فنية تعبر عن معاناة المرأة الفلسطينية تحت عنوان (سيدة الأقصى – صمود ونضال ) في مجالات ( الرسم – الحفر – التصوير الزيتي – النحت )، بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكليين والمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

أوضحت الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس ومقررة اللجنة و عميد المعهد العالي للنقد الفني ان المسابقة تأتي من منطلق الاهتمام بقضايا المرأة المصريه وعلى وجه الخصوص هذا العام تم التركيز على المرأة الفلسطينية التي تشهد حاله من العنف والقهر وانتزاع أبسط حقوقها الإنسانية. ومن هنا جاءت فكره عنوان المسابقة لأنها تعبر عن حاله الصمود والنضال التي تعيشها المرأة الفلسطينية.

وقالت د رانيا : نحرص دائما على أقامه المسابقات بشكل مستمر لأنها تمثل داعم وحافز للشباب من أجل احتوائهم لقضايا المرأة وتتضمن شروط الترشح المسابقه ان يكون الترشح في مجال واحد فقط من المجالات الأربعة السابقة، من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة به والموقع الرسمى للمجلس مع مراعاة ملأ استمارة بالمعهد العالي للنقد الفني و تسليم السيرة الذاتية .

و ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة فيما فوق، وأن يقوم المتسابق بتقديم عمل فني واحد .

وأن يكون العمل إبداعى أصيلاً لصاحبه (غير منقول أو مقتبس من عمل أخر ولم يفز به في أي مسابقة) .و أن تكون اللوحة الفنية مجهزة بكافة مشتملاتها للعرض والتعليق وأن تكون الأعمال المنحوته جاهزة للعرض.

علما بأن أخر موعد لتسليم الأعمال الفنية يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 ، ويتم تسليم الأعمال بمقر المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بالهرم ما عدا يومي الجمعة والسبت وسيتم إعلان النتيجة خلال شهر مايو.