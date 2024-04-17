وزير الرياضة يشهد حفل ختام "بيروت عاصمة الشباب العربي٢٠٢٣"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب حفل ختام "بيروت عاصمة الشباب العربي٢٠٢٣"، والذي عقد يوم الثلاثاء في قاعة مركز التدريب والمؤتمرات في شركة طيران الشرق الأوسط بالعاصمة اللبنانية بيروت، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وبحضور وزير الشباب والرياضة اللبناني جورج كلاس، وعدد من وزراء الشباب والرياضة العرب وممثلين عن جامعة الدول العربية، وحشد من الشخصيات اللبنانية والعربية.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:"لقد بدأنا بالقاهرة عاصمة للشباب العربي ثم انتقلنا الي تونس تلتها بغداد، ونحن اليوم في بيروت، وننقل في النسخة القادمة الي طرابلس، هذه الفعالية هي تجسيد للروح الشبابية والتلاحم العربي، حيث يتعاون الشباب من مختلف الدول العربية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في مجال الشباب والرياضة، ونحن نعتبر الشباب العربي العنصر الرئيسي في تحقيق التنمية والتقدم في المجتمعات العربية، لذلك، فإن دعمهم وتمكينهم يعد من أولوياتنا الرئيسية".

أضاف رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب"نحن نسعى لتوفير بيئة ملائمة لتطوير مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم القيادية والابتكارية، وذلك من خلال توفير البرامج التدريبية والفرص التعليمية والمشاريع الشبابية، وتعزيز الرياضة في المنطقة العربية أمر ضروري لتحسين صحة ولياقة الشباب وتعزيز قيم العمل الجماعي والروح الرياضية، ونحن نسعى لتطوير بنية تحتية رياضية متكاملة".

وتابع الدكتور أشرف صبحي:"نحن نؤمن بأن الشباب لديهم القدرة على تغيير العالم، ولذلك فإننا نعمل على تشجيعهم وتمكينهم للمساهمة الفعالة في بناء المجتمعات المستدامة والمزدهرة، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون العربي في مجال الشباب والرياضة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والبرامج المشتركة، ونسعى لتعزيز الروابط الثقافية والرياضية بين الشباب العرب".

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر للقائمين علي تنفيذ فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي ٢٠٢٣، ونجاح كافة الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها، والتي برهنت علي ثقة جميع البلدان العربية في أن العاصمة اللبنانية مثلت إضافة حقيقية وعلامة مضيئة على طريق العمل العربي المشترك، مؤكدا نجاح كافة الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية في كل عاصمة للشاب العربي.

وخلال كلمتها، نقلت نورهان صالح ممثلة عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحيات السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مقدمةً التهنئة جورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني علي نجاح فعاليات " بيروت عاصمة الشباب العربي ٢٠٢٣"، مشيرةً الي أن لبنان قدمت برنامجاً متميزاً وحافلاً ضم عدداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، مؤكدةً علي أن الجميع لمس مدي الجدية للقائمين علي تنفيذ فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي٢٠٢٣"، لاخراجها هلي أفضل صورة.

وخلال حفل الختام تم استعراض فيلماً قصيراً عن الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في "بيروت عاصمة الشباب العربي ٢٠٢٣" ومنها "المنتدى العربي للتمكين الاقتصادي" ثم "اكتشف لبنان" فـ"الملتقى العربي للسياحة الشبابية" و"الملتقى الكشفي العربي"، و"جائزة بيروت للتطوع"، وقد شارك في مجملها نحو 300 شاب وشابة وكشفي من 16 دولة عربية، وتلقت لجنة التحكيم الخاصة بجائزة بيروت للتطوع 81 مبادرة، وتم تصفيتها إلى 30، وتم اختيار 13 مبادرة، دُعيت للمشاركة في بيروت، لتتم مناقشتها بشكل حيّ، واختيار الثلاثة الفائزين.

وخلال الحفل أيضاً استعرض الفنان اللبناني حسن حمدان عدداً من النماذج الشبابية والرياضية العربية الناجحة وعلي رأسها اللاعب المصري محمد صلاح.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وصل صباح امس الي لبنان وكان في استقباله السفير علاء موسى سفير مصر بلبنان، و جورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني، وعقب وصوله، التقي نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبنانى.





