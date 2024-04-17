الأموال العامة تُسقط نصاب السفريات الوهمية بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، من إلقاء القبض على عامل يقيم بدائرة المركز، لقيامه بالنصب والاحتيال على 7 أشخاص يقيمون بدائرة قسم ثان سوهاج، والاستيلاء منهم على 1.3 مليون جنيه بزعم مقدرته على تسفيرهم لدولة الكويت للعمل هناك إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها .





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة سوهاج محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "أبو بكر . ع . ا . ب" 58سنة عامل يقيم دائرة قسم ثان سوهاج و" 6 " آخرين بتضررهم من "محمود . س . ع . م" 33 سنة عامل يقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهما بلغت جملتها 1.300.000 مليون وثلاثمائة ألف جنيه بزعم مقدرته على تسفيرهم لدولة الكويت للعمل هناك إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبالغ المالية التي استولى عليها.





عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر أصدر محكمة جنايات سوهاج، حكمها بمعاقبة المتهمة "ف . ع . ع" ربة منزل، بالسجن المؤبد بتهمة قتل الطفلة المجني عليها "س . ا"، بأن قامت بخنقها للانتقام من والدة المجنى عليها بسبب خلافات بينهما، بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج .





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بلاغا بمقتل الطفلة المجني عليها والعثور على جثتها داخل منزلها .





ومن خلال التحريات تبين أن المتهمة وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينها وبين والدة المجني عليها وقامت باستدراج الطفلة إلى منزلها مستغلة انقطاع التيار الكهربائي وتعدت عليها بالضرب وكتم أنفاسها وخنقها حتى فارقت الحياه وعندما تأكدت من وفاتها قامت بنقل الجثة إلى مسكن أسرة المجني عليها ووضعها على فراشها فى غرفة نومها خشية افتضاح أمرها .





وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالتها محبوسة لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .