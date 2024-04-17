مبيض محارة يدفع حياته ثمنًا للتنقيب عن الآثار بالمنشاه

لقي مبيض محارة يبلغ من العمر 35 سنة يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصرعه انهارت عليه حفرة أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة المركز وتمكنت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية من استخراج الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوفاة شخص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ البري لمحل الواقعة وتم إنتشال الجثة من أسفل الأنقاض وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة البحث الجنائي وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه تبين أنه أثناء قيام كل من "محمد . ف . ع . م" 35 سنة مبيض محاره يقيم دائرة المركز و"صبري . ح. ا. ا" 65 سنة مقاول ويقيم دائرة المركز بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزل ملك الثاني إنهارت حفرة دائرية على الأول مما أدى لوفاته.

تم إستخراج جثة المذكور ونقلها لمشرحة مستشفى المنشاه المركزى وبسؤال شقيق المتوفى "حسام . ف . ع . م" 33 سنة عامل يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك ونفى وجود شبهة جنائية .

تم ضبط مالك المنزل وأدوات الحفر وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

واستقبل مستشفى العسيرات المركزي طفل في السادسة من عمره يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة لقي مصرعه غرقا أثناء لهوه على حافة ترعة الفؤادية المارة أمام منزلهم إنزلقت قدماه وسقط بها وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغا بوفاة طفل غرقا بإحدى الترع بدائرة المركز وتم إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين بصول الطفل "عبد الله . هـ . ع . هـ" 6 سنوات إلى مستشفى العسيرات المركزى جثة هامدة ادعاء غرق.





وبسؤال والدته "هيام . ب . ا . ا" 46 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية أفادت أنه أثناء لهو طفلها المذكور أمام المنزل إنزلقت قدماه وسقط بترعة الفؤاديه المجاورة للمنزل مما أدى لغرقه ووفاته ونفت وجود شبهة جنائية.





بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت أدارة البحث الجنائي ذلك .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .