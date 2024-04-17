خبير: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة بالاقتصاد المصري

قال أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع نمو الاقتصاد المصري نسبة نمو 4.4% في عام 2025م تعد شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، نتيجة نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي.

توقعات صندوق النقد الدولي

وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن توقعات الصندوق تأتي أيضًا نتيجة اجراءات الحكومة والببنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف ومرونة سعر الصرف ورفع سعر الفائدة 6%، فضًلا عن الاجراءات الاصلاحية الاقتصادية.

فتح أبواب استثمار

وذكر، الخبير الاقتصادي، أن توقعات صندوق النقد ستفتح أبواب استثمار جديدة في مصر وحصول مصر على تمويلات جديدة وايضًا ستعمل على انعاش السندات المصرية في الخارج وتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتشجيعهم على ضخ أموال جديدة في شرايين الاقتصاد المصري.

تشجيع الصناعة

وتابع، يرجع ذلك نتيجة الاصلاحات الاقتصادية وتشجيع الصناعة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتركيز القيادة السياسية على دعم الصناعة والزراعة وتوجيهات الرئيس السيسي بشأن زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، على حد قوله.

توقعات صندوق النقد

وبالامس، قال صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 4.4% فى عام 2025 ارتفاعا من نسبة 3% خلال عام 2024 لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نسبة نمو فى الناتج المحلى الإجمالى 3.8% خلال العام الماضى 2023.

ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة.

وقال الصندوق من المتوقع أن يصل النمو العالمى إلى 3,1% فى 2024 و3,2% في 2025، في ظل ارتفاع التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0,2 نقطة مئوية عما جاء في عدد أكتوبر 2023 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، وذلك بسبب الصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة في الصين.