التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والعين اليوم في دوري أبطال آسيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية إلى ملعب استاد هزاع بن زايد - بنادي العين الإماراتي لمتابعة مباراة القمة المرتقبة بين الهلال والعين التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

يدخل فريق الهلال السعودي مباراة اليوم بقيادة المدير الفني خورخي خيسوس بهدف الخروج بأفضل نتيجة ممكنة لتسهيل مهمته في مباراة العودة والتي ستقام على ملعبه في الرياض.

على الجانب الأخر سيدخل فريق العين المباراة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز والاقتراب خطوة من بطاقة التأهل على حساب الزعيم الأزرق المرشح الأول للقب هذه النسخة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام العين:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: ياسر الشهراني - كوليبالي - علي البليهي - سعود عبد الحميد

الوسط: روبين نيفيز - سافيتش - مالكوم

الهجوم: سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - ميشايل ديلجادو

تشكيل العين المتوقع أمام الهلال :

حارس المرمى: خالد عيسى

الدفاع: خالد هاشمي، إيريك، كوامي، عبدول توريه

الوسط: يونج يو بارك، محمد عباس، ماتياس بالاسيوس

الهجوم: جوناتاس سانتوس، عمير اتزيلي، سفيان رحيمي

ويتسلح فريق العين بالثلاثي الهجومي المكون من لابا كودجو و سفيان رحيمي و كاكو، بينما يتسلح الهلال في الهجوم بـ صالح الشهري ومالكوم وميشايل وسالم الدوسري وثنائي الوسط سافيتش و نيفيز.

موعد مباراة الهلال والعين والقنوات الناقلة والمعلقين:

ستنطلق مباراة الهلال ضد العين في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.

كما ستنقل المباراة عبر قنوات Abu Dhabi Sports Asia 1 بصوت المعلق أحمد الحوسني، Alkass Nine HD بصوت أحمد الطيب، beIN Sports AFC HD بصوت عصام الشوالي.