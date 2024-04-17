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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزيرة الخزانة الأمريكية تُحذر من تصاعد التوترات بالشرق الاوسط

وزيرة الخزانة الامريكية
وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين

حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمس الثلاثاء من الأضرار الاقتصادية العالمية المحتملة الناجمة عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعهدت بأن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يترددوا في استخدام سلطات العقوبات لمعالجة "نشاط إيران الخبيث والمزعزع للاستقرار" في المنطقة.

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جاء ذلك خلال تصريحاتها قبل  اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، قائلة إن الهجوم الصاروخي الإيراني في نهاية الأسبوع على إسرائيل "يؤكد أهمية عمل وزارة الخزانة لاستخدام أدواتنا الاقتصادية لمواجهة نشاط إيران الخبيث.
وأضافت: "من هجوم نهاية الأسبوع الماضي إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تهدد تصرفات إيران استقرار المنطقة ويمكن أن تتسبب في تداعيات اقتصادية.

وجاء الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في وقت مبكر من الأحد ردا على ما تقول طهران إنه غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر. وقال قائد الجيش الإسرائيلي امس الاثنين إن بلاده سترد على الهجوم، في حين حذر زعماء العالم من الانتقام، في محاولة لتجنب دوامة العنف.

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