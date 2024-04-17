وزارة الدفاع الصينية: لا ينبغي المساس بالمصالح الأساسية للصين بشأن قضية تايوان

قال وزير الدفاع الصيني دونغ جون خلال مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن قضية تايوان هي إحدى القضايا الأساسية بالنسبة للصين، ويجب عدم انتهاك المصالح الأساسية للصين.

ووفق لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال دونغ جون: "إن قضية تايوان هي القضية الأساسية للمصالح الأساسية للصين، ويجب عدم انتهاك المصالح الأساسية لبكين، وأن جيش التحرير الشعبي الصيني لن يتسامح مع أي عرض للأنشطة الانفصالية دعما لاستقلال تايوان أو التشجيع الأجنبي أو دعم مثل هذه الأنشطة".

وفي أوائل إبريل، أجرى الزعيم الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمة هاتفية، وأشار فيها الجانب الصيني إلى أن قضية تايوان هي الخط الأحمر الأول في العلاقات الصينية الأمريكية الذي لا يجوز تجاوزه.

يذكر أنه بعد ساعات من محادثة وزيري الدفاع الصيني والأمريكي، حلقت طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان، حيث تعتبر الولايات المتحدة وتايوان المضيق ممر مائي دولي ويعارضان الصين في رغبتها في السيطرة عليه.

وقال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية إن طائرة الدورية والاستطلاع البحرية من طراز P-8A Poseidon، والتي تستخدم أيضًا في المهام المضادة للغواصات، حلقت فوق المضيق في المجال الجوي الدولي، اليوم

وقالت في بيان:"من خلال العمل داخل مضيق تايوان وفقا للقانون الدولي، تدعم الولايات المتحدة الحقوق والحريات الملاحية لجميع الدول، وإن عبور الطائرة لمضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة."

فيما قالت وزارة الدفاع التايوانية إن الطائرة حلقت جنوبا عبر المضيق وأن القوات التايوانية راقبت الوضع لكنها لم تلاحظ أي شيء غير عادي.