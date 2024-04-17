طقس الفيوم شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى 36 درجة

تشهد محافظة الفيوم اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل، طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة، على كافة أنحاء المحافظة.

ويسود المحافظة طقس معتدل ليلا وخاصة في الساعات الأخيرة من الليل التى تشهد إنخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، مع إستمرار الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم الأربعاء على محافظة الفيوم تبلغ 36 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 21 درجة مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح، والتي تشهد أجواء معتدلة.

ونصحت الهيئة المواطنين الذين تتطلب أعمالهم النزول ليلا، أو خلال ساعات الصباح الباكر، بعدم تخفيف ملابسهم وضرورة ارتداء الملابس المناسبة وخاصة في المناطق المكشوفة، نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأوقات وعدم الانخداع بدرجات الحرارة نهارا حيث أن هذا الارتفاع مؤقت وسوف تشهد الأجواء إنخفاضا في درجات الحرارة غدا الخميس، مع التنبيه على قائدي السيارات بتوخي الحذر صباحا بسبب الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.



أجواء شديدة الحرارة نهارا مع نشاط الرياح الخفيفة بالفيوم

وأشار البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء سوف تشهد إرتفاع مؤقتا اليوم الأربعاء، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة على كافة أنحاء المحافظة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 25 كيلو متر في الساعة، ويكون اتجاهها شمالية غربية، وذلك تزامنا مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء غير مناسبة نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطيء بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد إرتفاعا ، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، بينما تبقى درجات الحرارة منخفضة ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر، وهي الأوقات التي تشهد أجواء مائلة للبرودة، مع إنتشار السحب المتوسطة نهارا، وبقاء الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، واستمرار نشاط الرياح، وخاصة في المناطق الصحراوية، وخلال هذه الفترة يميل الطقس إلى الاعتدال في آخر الليل، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على كافة أنحاء المحافظة.