"اللي حصل ده عيب" ميدو يطالب نادي الزمالك بفتح تحقيق عاجل

طالب أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بضرورة فتح تحقيق عاجل في واقعة جمع الكرات في مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة.

وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على شاشة المحور، أن الزمالك فريق كبير ولا يليق به أن يرتكب مثل هذه الأفعال الصبيانية، ويجب محاسبة المسئول عن هذا التصرف المشين.

وأكد أحمد حسام ميدو أن ما فعله صبية جمع الكرات في مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة، وإخفاءهم الكرات من على الخطوط لإضاعة الوقت “عيب” في حق نادي الزمالك.

عقوبات رابطة الأندية ضد الزمالك

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة أصدرت عقوبات مؤجلات الجولة الـ8 والـ10 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024. وجاءت العقوبات على نادي الزمالك كالتالي:

أولا: توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه وذلك لسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

ثانيا: إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك لمدة مباراتين وذلك بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة.

ثالثا: عدم مصاحبة مصطفى حسين "ميلا" عامل فريق الزمالك في المباريات لمدة أربعة مباريات لتعمده سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

فى سياق اخر عبر المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد عن حزنه بسبب خسارة فريقه أمام بوروسيا دورتموند الألماني وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخسر أتلتيكو مدريد أمام دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيجنال أدونا بارك، وبنتيجة 5-4 بمجموع المباراتين.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ماركا تحدث أوضح سيميوني أسباب خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا والتعرض لتلك الهزيمة أمام بوروسيا دورتموند

وصرح دييجو قائلًا: “كان من الممكن أن يكون موقفنا التهديفي أفضل في مباراة الذهاب، وفي الإياب فشلنا في التسجيل بالشوط الأول، لكن في الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل”.

وأشار إلى أن ما حدث كان سوء حظ وقال: “اليوم لو كان الحظ في صالحنا لكان من الممكن أن نفعل شيئًا أكثر من ذلك، ولقد افتقرنا إلى القوة على الجانبين الدفاعي والهجومي”.



