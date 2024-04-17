تحذير من طقس اليوم.. رياح الخماسين ودرجات حرارة مرتفعة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لرياح الخماسين والتى تحمل الرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية غرب البلاد.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن تقلب حالة الطقس فى الربيع واستقبال رياح الخماسين ، وسُميت بهذا الاسم لأنها تستمر لمدة نحو 50 يوما، وليس شرطًا أن تكون متصلة، فقد تحدث على فترات ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن رياح الخماسين كالتالي:

1- تتشكل رياح الخماسين بسبب الضغط الجوي المنخفض في منطقة شمال إفريقيا والصحراء الكبرى

2- تتسم رياح الخماسين بشدة لهيبها وحرارتها المرتفعة التي تصل إلى نحو نحو 40 درجة مئوية.

3- رياح الخماسين تأتي محملة بالرمال والأتربة وتحد من الرؤية لدرجة كبيرة، قد تصل إلى الانعدام على بعض المناطق.

4- هي عبارة رياح جنوبية شرقية تأتي من الصحراء العربية الكبرى إلى بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية.

5 - رياح الخماسين تكون جافة وعالية السرعة، فمن الممكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 120كم/ساعة.

6- تسبب رياح الخماسين أضرارا كثيرة لصحة الإنسان، مثل تهيج الجهاز التنفسي، ما يؤدي إلى سيلان الأنف وانسداده، والسعال والتهاب العينين

7- تسبب رياح الخماسين زيادة أعراض الحساسية لدى مرضى الربو.

8 - رياح الخماسين تسبب أضرارا كثيرة على النباتات، أبرزها سقوط الأزهار والثمار، بسبب شدة الرياح وتمزق أوراق النباتات.

وقدمت الأرصاد الجوية عدة نصائح لمواجهة الطقس المتقلب أهمها البقاء في الداخل قدر الإمكان ، وغلق النوافذ والأبواب وفتحات التهوية ، وارتداء الكمامات فى الشارع ، وتوخى الحذر عند القيادة والتوقف فورا عند غياب الرؤية ، وتشغيل المصابيح الأمامية أثناء القيادة كإجراء وقائي.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 22

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 37 21

بنهــــا 35 22

دمنهور 35 22

وادي النطرون 35 20

كفر الشيخ 36 22

المنصورة 36 21

الزقازيق 37 22

شبين الكوم 37 22

طنطا 36 21

دمياط 30 20

بورسعيد 29 20

الإسماعيلية 37 21

السويس 37 21

العريش 36 20

رفح 34 19

رأس سدر 36 20

نخل 35 20

كاترين 30 16

الطور 32 21

طابا 30 20

شرم الشيخ 34 23

الإسكندرية 36 18

العلمين 35 17

مطروح 35 17

السلوم 34 16

سيوة 34 16

رأس غارب 34 22

الغردقة 34 23

سفاجا 30 22

مرسى علم 35 22

شلاتين 32 20

حلايب 29 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 29 21

الفيوم 36 21

بني سويف 36 20

المنيا 36 20

أسيوط 37 21

سوهاج 36 21

قنا 37 22

الأقصر 37 22

أسوان 37 22

الوادي الجديد 36 20

أبوسمبل 36 21