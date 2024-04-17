كمال أبو رية يهاجم حمادة هلال.. اعرف السبب

هاجم الفنان كمال أبو رية الفنان حماده هلال، عقب عرض الجزء الثالث من مسلسل المداح، وعبر أبو رية عن استياءه الشديد بعدم تحدث حماده هلال له بعد نجاح الجزء الثاني من المسلسل والذي شارك فيه.

الجزء الثالث من مسلسل المداح

وقال أبو رية في تصريحات تليفزيونية، إنه كان يجب على الفنان حمادة هلال أن يتحدث معه خلال التحضير للجزء الثالث للمداح، مضيفا: المفروض حمادة هلال يكلمني ويشوف أيه اللي مزعلني، هو نجم وليه كلمة كان يقولهم إزاي كمال أبو رية ميبقاش موجود، لكن هو عايز يشتغل وخلاص.

وكان الفنان كمال أبو رية شارك في مسلسل المداح 2، الذي عرض في موسم رمضان 2022، وتألق في هذا العمل، وكان من المقرر أن يشارك في الجزء الثالث ولكن لم يعرض عليه المشاركة، لذلك خرج كمال أبو رية عن صمته.

مسلسل عملة نادرة

يشار إلي أن الفنان كمال أبو رية شارك في مسلسل عملة نادرة خلال السباق الرمضاني الماضي لعام 2023، حيث دارت أحداث العمل في إطار نوع من الدراما الصعيدية، وتناول صفات هذا المجتمع والعمل من بطولة الفنانة نيللي كريم.

وضم مسلسل عملة نادرة عددا من الفنانين أبرزهم: جمال سليمان، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، جومانا مراد، مريم الخشت، محمد فهيم، رمزي العدل، هشام عاشور، والعمل من تأليف الكاتب مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

ومن جهة اخرى كشفت النجمة غادة عبد الرازق عن سبب اختفائها لفترات، قالت: "أنا عامة ست بيتوتية جداً ولكن في لحظة الانكسار بختفي أكتر".



وعن أهم الأسباب التي قد تسبب كسرة لغادة عبد الرازق، قالت: "حاجات كتيرة جداً زي كل البني آدمين مثل فشل في الشغل يكسرني أو أعداء يحاربوني ويوصلوا لغرض ما تكسرني أو حاجة تمس بنتي أو أهلي تكسرني أو حاجة تشوه سمعتي والخيانة وأزمة مادية تكسرني".

وحرصت النجمة غادة عبد الرازق على كشف أهم ما جذبها لشخصية "عايدة" في مسلسل صيد العقارب الذي عرض فى ماراثون رمضان 2024، أنها شخصية جديدة وتحمل في جنباتها ملامح كثيرة منها، قائلة: "شخصية جديدة علي فيها ملامح مني كنت دائماً بحاول أثبت لأهلي وأبويا أني أقدر أعمل أي حاجة وإني مش معنى إني ست أن الراجل يبقى أحسن مني ولقيت في كتير جداً من شخصية عايدة".

وكان حقق مسلسل “صيد العقارب” نجاحًا عند عرضه على watch it الرقمية في السباق الرمضاني المقبل، كما عرض على قناة cbc فى الشهر الكريم.