مختار: موديست لا يستحق الاستمرار مع الأهلي

يرى مختار مختار المدير الفني السابق لنادي الأهلي، أن أنطوني موديست مهاجم المارد الأحمر، لا يستحق الاستمرار مع الفريق في الفترة القادمة، نظرا لعدم تقديمه الأداء المنتظر منه خلال الفترة الماضية.

وقال مختار مختار عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "موديست لم يقدم أي شيء خلال الفترة الماضية، ولا أتوقع استمراره مع الفريق في الموسم المقبل".

وأضاف: "علي معلول من اللاعبين المميزين الذين قدموا الكثير للأهلي خلال السنوات الماضية، واتمنى تمديد تعاقده مع الأحمر إذا كانت مطالبه المالية طبيعية بالمقارنة بالمستوى الذي يقدمه في الفترة الحالية، أما في حالة المغالاة في مطالبه المالية، اتمنى البحث عن ظهير أيسر أخر يكون صغير السن".

وأكمل: "عمرو السولية لاعب جيد وأحد العناصر الأساسية للنادي الأهلي، واتمنى تجديد تعاقده مع المارد الأحمر خلال الفترة القادمة".

وواصل: "مواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مهمة جدا وقد تكون أهم من مباراة الزمالك خاصة وأنها فاصلة في مشوار الفريق بالبطولة القارية على عكس الدوري الذي مازال في دوره الأول".

واختتم: "أطالب محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بعدم التعالي والتركيز داخل المستطيل الأخضر حتى يستعيد مستواه المعهود".