الزمالك يخطط لضم البلعوطي حارس مرمى إنبي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك يستهدف التعاقد مع عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي خلال الموسم الجديد بعد اقتراب محمد صبحي من الرحيل بعد ختام الموسم الجاري.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "الزمالك فتح باب المفاوضات مع أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، وهناك أحاديث على دفع 25 مليون جنيه لضم الحارس في الميركاتو الصيفي المقبل".

وأضاف: "الزمالك اتخذ قرار بعدم تجديد عقد محمد صبحي، ولذلك تم التفاوض مع إنبي لضم البلعوطي".

وواصل: "جوميز منح موتيابا تعليمات خاصة بضرورة الحذر من علي معلول وعدم تركه يتقدم كثيرا، وأتمنى أن يستمر نفس الأداء في المرحلة المقبلة، وكان اكتشاف لجوميز وهو تغيير جيد بالنسبة لمدرب الزمالك، خصوصا بعدما ظهر اللاعب بمستوى جيد".

وأكمل: "جوميز راهن على تألق سيف الجزيري في لقاء القمة، وحجز مكانه اساسيا خلال المباريات المقبلة".

وزاد: "حسين لبيب رئيس نادي الزمالك رفض ظهور اللاعبين في البرامج التليفزيونية، وابلغ الجهاز الفني بمنع تواجد اللاعبين في وسائل الاعلام، خصوصا في ظل ارتباط الفريق بمواجهة دريمز الغاني ببطولة الكونفدرالية الإفريقية".