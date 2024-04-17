إنجاز جديد يبرز مهارة ودقة أطباء مستشفى جامعة قناة السويس

حرص الأستاذ الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالإسماعيلية على تقديم الشكر والتقدير لوحدة مناظير الجهاز الهضمي برئاسة أد نشأت سليمان استاذ الجهاز الهضمي والكبد وفريق العمل؛ قسم الجراحة العامة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبدالمعطي، وفريق الجراحه القائم بالعملية رئيس الفريق د محمد عامر وفريق العمل ؛وفريق التخدير الخاص بالعملية رئيس الفريق د اسلام جمال وفريق العمل؛ د. احمد مهدي مدير العمليات الكبرى وفريق العمل، و سحر عبدالوارث مدير هيئة التمريض وفريق العمل الخاص بالعملية والعمليات الكبرى وفريق فنى الاشعه وفريق المعمل والفريق الإدارى بالعمليات الكبرى للانجازات الطبية المتتالية وتقديم اعلى خدمة مجتمعية بالقطاع الطبى بإقليم القناة

وحضر مريض يبلغ من العمر ٣٩ عام وكان يعاني من نزيف بالشرج واسهال مزمن وانيميا فقر الدم وتم عمل منظار قولوني تشخيصي بواسطة اطباء مناظير الجهاز الهضمي تحت اشراف رئيس وحدة مناظير الجهاز الهضمي أ. د نشأت سليمان استاذ الجهاز الهضمي والكبد و أ.د بسام منصور استاذ الجهاز الهضمي والكبد و م.م محمد الالاوي مدرس مساعد الجهاز الهضمي والكبد.

وتبين وجود التهاب تقرحي بالقولون غير مستجيب للعلاج الدوائي او البيولوجي بعد عمل الفحوصات اللازمة، وتم تحضير المريض لاجراء عملية استئصال كلي للقولون بالمنظار الجراحي عن طريق فتحات متناهية الصغر.

و هي من حالات المناظير المتقدمة التي تحتاج لمهارة عالية و تدريب من الفريق الجراحي و من اوائل الحالات التي يتم اجرائها من هذا النوع في منطقة القناة.

ووجه دكتور احمد انور الشكر والتقدير لوحدة مناظير الجهاز الهضمي برئاسة أد . نشأت سليمان استاذ الجهاز الهضمي والكبد وفريق العمل والشكر والتقدير إلى رئيس قسم الجراحة أد. محمد عبدالمعطي أستاذ جراحة التجميل على دعمه المستمر لإجراء مثل هذه العمليات الدقيقة وللفريق الطبي للعملية.