جرعة العسل الآمنة المسموح أكلها يوميًا.. ضرر كارثي يمنعك من تسخينه

يعتبر العسل مادة غذائية ذات قيمة غذائية عالية وفوائد صحية متعددة، ولكن من المهم الالتزام بالجرعة الآمنة منه وعدم الإفراط في تناوله لتجنب المشاكل الصحية، حسبما حذرت طبيبة غدد صماء روسية.

الكمية المسموح تناولها من العسل يوميًا

وأشارت الطبيبة يمكن للبالغين تناول حوالي ملعقة كبيرة أو ملعقتين من العسل يوميًا كجرعة آمنة. ويجب التأكد من اختيار العسل الطبيعي الخالي من السكر المضاف أو أي إضافات أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن العسل قد يسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص، لذا ينبغي تجنبه لمن يعانون من حساسية تجاه منتجات النحل، بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من مرض السكري والسمنة. كما يحتوي العسل على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذا يجب تناوله بحذر لمن يعانون من مشاكل الوزن.

أضرار تسخين العسل

وتشير التقارير إلى أن تسخين العسل يمكن أن يؤدي إلى فقدان بعض الفوائد الصحية ويجعله يفقد صفاته الطبيعية، لذا من المهم تجنب تعريضه لدرجات حرارة عالية.

ومن الجانب الآخر، يُعتبر العسل من بين الأطعمة الغذائية المفيدة لجهاز المناعة، حيث يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية مثل الفركتوز والجلوكوز والمالتوز وفيتامينات ب، ك، وسي، حيث أشارت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إلى أن ملعقتين كبيرتين من العسل يوميًا تزوّد الجسم بكل هذه العناصر الغذائية الأساسية لتقوية جهاز المناعة ودعم الصحة العامة.

مشروبات لتعزيز صحة الكبد وإزالة السموم

من ناحية أخرى، الكبد يعتبر من أهم الأعضاء في جسم الإنسان، فهو المسؤول عن إزالة السموم بشكل طبيعي، ولكن بعض المشروبات البسيطة يمكن أن تعزز صحة الكبد وتعينه على أداء مهامه بفعالية أكبر، وفقًا لتقرير منشور في "تايمز أوف إنديا".

1. حليب الكركم:

يحتوي الكركم على مركب يُعرف باسم الكركمين، والذي يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، وعندما يمزج بالحليب الدافئ، يشكل حليب الكركم - المعروف أيضًا بالحليب الذهبي - مشروبًا مهدئًا يساهم في دعم صحة الكبد.

2. عصير البنجر:

يحتوي البنجر على مضادات أكسدة ومركبات مثل البيتالين التي تعزز وظائف الكبد وتساعد على تنقية السموم منه، وبالتالي تناول عصير البنجر الطازج أو إضافة البنجر إلى عصائرك يمكن أن يُعزز صحة الكبد.

3. الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على مادة تُعرف باسم الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة تحمي الكبد وتعزز عملية إزالة السموم، وبذلك فإن تناول كوبين من الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يدعم صحة الكبد.

4. ماء الليمون:

يُعتبر تناول كوب من الماء الدافئ بالليمون في بداية اليوم ممارسة صحية، حيث يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يحفز إنزيمات إزالة السموم من الكبد، ويعزز إنتاج الصفراء التي تساعد في تحطيم الدهون في الكبد.