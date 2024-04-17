وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع أعمال bot بتكلفة 6 ملايين جنيه بمراكز شبين

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الأعمال الإنشائية بمراكز شباب شبين القناطر والمقامة بنظام حق الانتفاع bot برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

شملت الجولة متابعة أعمال انشاء حمام سباحة نصف اوليمبي بمركز شباب الدير بتكلفة انشائية 3 مليون جنية وقيمة ايجارية شهرية 10 آلاف جنية حيث بلغت نسبة التنفيذ 80 % على أن يكون جاهز للتسليم وبدأ التشغيل في بداية شهر مايو القادم ، وكذلك انشاء كافتيريا بتكلفة انشائية نصف مليون جنية وقيمة ايجارية شهرية 1500 جنية في حضور محمد عطية رئيس مجلس إدارة مركز شباب الدير .

كما شملت المتابعة انشاء حمام سباحة ترفيهي بمركز شباب مدينة شبين القناطر بقيمة انشائية 2,500,000 جنية وقيمة ايجارية شهرية 10 آلاف جنية ، في حضور شاكر محمد مدير ادارة شباب شبين وعلى الطناني المدير التنفيذي للمركز ، والشيخ أحمد الفقي رئيس مجلس إدارة مركز شباب شبين مؤكدا جاهزية حمام السباحة للتشغيل خلال أيام .

كما أشار الصبروط إلى إهتمام محافظة القليوبية بالأعمال الإنشائية بمراكز الشباب والاندية الرياضية بالمحافظة بنظام حق الانتفاع bot والتي وصلت إلى 127 مشرع استثماري تهدف إلى تطوير البنية التحتية والانشائية بالهيئات الشبابية والرياضية وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.