مياه القناة: لقاءات دورية مع أعضاء مجلس النواب بمحافظات القناة

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على استمرار جهود الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بمحافظات القناة الثلاثة وبالتنسيق بين اعضاء مجلس النواب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك خلال اللقاء مع النائب أحمد فرغلى عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، وذلك فى إطار الحرص الدائم للشركة على التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ على مستوى محافظات القناة.

حيث تناول اللقاء مناقشة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بعدد من القرى بمحافظة بورسعيد .

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت على سعى الشركة الدائم والعمل المتواصل بكافة قطاعاتها من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة والمتابعة أولاً بأول للموقف التنفيذى للمشروعات بالقرى وأثره على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة .