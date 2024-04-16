تحمي القلب وتقوي العظام| فوائد مذهلة لـ "السبانخ"

السبانخ من الخضروات الصحية الغنية بالحديد والفيتامينات الهامة للجسم، ويستخدمها الكثير لعمل وصفات عديدة ومختلفة، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائده للجسم.









فوائد تناول السبانخ

تساعد في الحفاظ على نشاط الدماغ

أجرى علماء جامعة راش في شيكاغو تجارب على 950 شخصا من كبار السن متوسط أعمارهم 81 سنة، أضيفت السبانخ إلى نظامهم الغذائي وكانوا أكثر نشاطا مقارنة بالذين رفضوا تناولها.





تساعد السبانخ على الشعور بالقوة

تسرع في تركيب البروتين ما يساعد في تقوية العضلات. وقد بينت نتائج التجارب التي أجريت في معهد كارولينسكا السويدي على الحيوانات، أن النترات الموجودة في السبانخ تساعد في تكبير العضلات، حيث أن الإنسان يحتاج من السبانخ 200-250 غم يوميا.





حماية القلب

تحتوي السبانخ على أوميغا-3 التي لا ينتجها الجسم، لذلك يجب الحصول عليها من المواد الغذائية. وكما هو معروف، فإن تناول أوميغا-3 يساعد في الوقاية من التهاب المفاصل والجلطة الدماغية والسرطان ومن أمراض القلب والأوعية الدموية.





الحفاظ على البصر

السبانخ كبقية الخضروات غنية باللوتين Lutein والزيكسانتين Zeaxanthin، اللتين تساعدان في منع إعتام عدسة العين وتحميها من التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية بنسبة 50-60%. كما بينت نتائج دراسة أجريت في جامعة أوهايو الأمريكية.





علاج المشاكل العصبية

تحتوي السبانخ علي البوتاسيوم وحمض الفوليك وهي عناصر جيدة لعلاج المشاكل العصبية المختلفة مثل الزهايمر لذلك فهو فكرة جيدة للأفراد الذي يعانوا من مشاكل في الوظائف الإدراكية والمعرفية ، حيث يعمل البوتاسيوم علي زيادة تدفق الدم إلي الدماغ وتحسين التركيز والإدراك.





تقوية العظام

السبانخ من الخضروات الغنية بفيتامين ك الذي يعزز ويدعم من صحة العظام كما توجد معادن أخري تعمل علي بناء عظام قوية وهي النحاس، الزنك، المغنسيوم، الفوسفور وبالتالي يحمي الجسم من هشاشة العظام . السبانخ تحتوي علي كمية هائلة من الكالسيوم الضرورية للحفاظ علي صحة العظام ، تناول كوب واحد من أوراق السبانخ كل يوم ضروري لتقوية العظام.





مضاد لقرحة المعدة

تعمل السبانخ علي حماية الغشاء المخاطي في المعدة مما يقلل من حدوث قرحة المعدة ، علاوة علي ذلك فهي تحتوي علي عنصر يعزز من قوة بطانة الجهاز الهضمي وبالتالي منع أي إلتهاب غير مرغوب فيه.