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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري أبطال أوروبا..

برشلونة وباريس سان جيرمان يتعادلان في شوط أول ناري

مباراة برشلونة وباريس
مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

إنتهت أحداث الشوط الاول لمباراة برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بالتعادل بهدف لكل فريق في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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برشلونة يتقدم بهدف مبكر أمام باريس سان جيرمان

بدأت المباراة بهجوم ضاغط من باريس سان جيرمان بحثاً عن التقدم بهدف وتعديل النتيجة بعد خسارته بنتيجة 3-2 على ملعبه في لقاء الذهاب.

في المقابل إعتمد برشلونة على الهمات المرتدة السريعة لينجح البرازيلي رافينيا في تسجيل أول الأهداف للبلوجرانا في الدقيقة 12.

وكاد ليفاندوفسكي أن يضاعف تقدم برشلونة في الدقيقة 20 الا أن تسديدته القوية مرت فوق العارضة.

استمرت سيطرة باريس سان جيرمان على وسط الملعب حتى شهدت الدقيقة 32 نقطة تحول بتلقي اراوخو مدافع برشلونة بطاقة حمراء ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة 40 ينجح ديمبلي نجم البي اس جي في تسجيل هدف التعادل لتنته أحداث الشوط الأول بنتيجة 1-1.

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