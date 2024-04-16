عاقبت محكمة جنايات الجيزة،اليوم عامل خردة بالحبس سنة، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة الجيزة .

الحبس سنة لـ عامل خردة لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بالجيزة

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزراع وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزى.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم «ش. م» 32 سنة، عامل خردة، أحرز بقصد الاتجار مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كما أحرز فرد خرطوش غير مرخص بقصد الدفاع عن تجارته.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن معلومات وردت إلى قسم أبوالنمرس، تفيد باتجار المتهم في المواد المخدرة واحرازه سلاح نارى، فتوجهت قوة أمنية لمكان تواجده وبالوصول تبين أن المتهم محرزا سلاح نارى «فرد خرطوش» وبتفتيشه عثر على 4 أكياس بداخلهم مخدر الهيروين ومبلغ مالى.

13 مايو المقبل.. محاكمة 16 متهما بتهريب المهاجرين إلي امريكا

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب تأجيل محاكمة 16 متهما بتهريب المهاجرين لجلسة 13 مايو المقبل.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسسوا وآخرين مجهولين فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعمالها واستقطاب المهاجرين وإصدار التكليفات لباقي أعضاء الجماعة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية عن كل مهاجر.

كما ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين ومن ضمنهم المجني عليهما ذات الطابع غير الوطني وكان ذلك من خلال تلك الجماعة الإجرامية المنظمة خصصت لذلك الغرض سالفة الذكر بأن تولوا معًا تدبير انتقال المهاجرين طيرانًا للسفر من دولة مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة وكان من شأنها تهديد حياة المهاجرين المجني عليهم- للخطر والمعاملة المهينة والغير إنسانية حال كون تلك الجريمة قد ارتكبت في مصر وكانت لها آثار خارجية على النحو المبين بالتحقيقات.