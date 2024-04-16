أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب تأجيل محاكمة 16 متهما بتهريب المهاجرين لجلسة 13 مايو المقبل.

13 مايو المقبل.. محاكمة 16 متهما بتهريب المهاجرين إلي امريكا

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسسوا وآخرين مجهولين فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعمالها واستقطاب المهاجرين وإصدار التكليفات لباقي أعضاء الجماعة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية عن كل مهاجر.

كما ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين ومن ضمنهم المجني عليهما ذات الطابع غير الوطني وكان ذلك من خلال تلك الجماعة الإجرامية المنظمة خصصت لذلك الغرض سالفة الذكر بأن تولوا معًا تدبير انتقال المهاجرين طيرانًا للسفر من دولة مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة وكان من شأنها تهديد حياة المهاجرين المجني عليهم- للخطر والمعاملة المهينة والغير إنسانية حال كون تلك الجريمة قد ارتكبت في مصر وكانت لها آثار خارجية على النحو المبين بالتحقيقات.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين باختناق في تسريب غاز ببنها

كما امرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في منطقة أتريب دائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية، بحالات اختناق نتيجة تسريب غاز داخل منزلهما، وجرى نقلهم فى حالة اختناق شديد إلى مستشفى بنها الجامعى، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم ثان بنها، بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول حالتين اختناق نتيجة تسريب غاز داخل منزلهم فى منطقة أتريب بمدينة بنها وجار تقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

على الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، والنقيب مصطفى الديب معاون أول مباحث قسم ثان بنها، وبالمعاينة والفحص وتبين إصابة شخصين نتيجة تسريب غاز داخل منزلهم أدى إلى وجود حالة اختناق لهما وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.