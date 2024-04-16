مستمرة حتى شم النسيم.. "خير مزارعنا لأهالينا" توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة

بمبادرة من القيادة السياسية للتخفيف على المواطنين، وبمتابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتوجيهات وزير الزراعة السيد القصير، يستمر معرض "خير مزارعنا لأهالينا" في توفير السلع والمنتجات الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة حتى عيد شم النسيم.

ماذا يقدم المعرض؟

اللحوم:

لحم بلدي: 280 جنيها للكيلو

كفتة: 260 جنيها للكيلو

كبدة: 250 جنيها للكيلو

الدقيق: 24 جنيها للكيلو

الأرز: من 27 إلى 30 جنيها للكيلو

بيض المائدة: 140 جنيها لكرتونة (أبيض أو أحمر)

عروض خاصة:

خمسة بخمسة": طماطم، جزر، بطاطس، خيار، برتقال بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد

كميات كبيرة من الرنجة، الفسيخ، والأسماك بأسعار مخفضة:

رنجة: 120 جنيها

فسيخ: 270 جنيها

بلطي كبير: 65 جنيها

بلطي متوسط: 55 جنيها

بلطي صغير: 45 جنيها

بوري: 145 جنيها

أين يقع المعرض؟

يُقام المعرض بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي، خلف المركز الرئيسي للبنك الزراعي.

مدة استمرار المعرض:

يستمر المعرض حتى عيد شم النسيم.