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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مستمرة حتى شم النسيم.. "خير مزارعنا لأهالينا" توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة

خير مزارعنا لأهلينا
خير مزارعنا لأهلينا

بمبادرة من القيادة السياسية للتخفيف على المواطنين، وبمتابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتوجيهات وزير الزراعة السيد القصير، يستمر معرض "خير مزارعنا لأهالينا" في توفير السلع والمنتجات الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة حتى عيد شم النسيم.

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ماذا يقدم المعرض؟

  • اللحوم:

لحم بلدي: 280 جنيها للكيلو

كفتة: 260 جنيها للكيلو

كبدة: 250 جنيها للكيلو

  • الدقيق: 24 جنيها للكيلو
  • الأرز: من 27 إلى 30 جنيها للكيلو
  • بيض المائدة: 140 جنيها لكرتونة (أبيض أو أحمر)
  • عروض خاصة:

خمسة بخمسة": طماطم، جزر، بطاطس، خيار، برتقال بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد

كميات كبيرة من الرنجة، الفسيخ، والأسماك بأسعار مخفضة:

  • رنجة: 120 جنيها
  • فسيخ: 270 جنيها
  • بلطي كبير: 65 جنيها
  • بلطي متوسط: 55 جنيها
  • بلطي صغير: 45 جنيها
  • بوري: 145 جنيها
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أين يقع المعرض؟

يُقام المعرض بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي، خلف المركز الرئيسي للبنك الزراعي.

مدة استمرار المعرض:

يستمر المعرض حتى عيد شم النسيم.

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