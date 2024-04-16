تنظيم الاتصالات: تطبيقات الإنترنت الأكثر جذبًا فى رمضان 2024

74% ارتفاعًا فى استخدام خدمات الإنترنت المحمول.. و29% للثابت

28 مليون صانع فيديو قصير.. و10 ملايين ساعة يوميًا على المنصات

18 مليون مستخدم للبريد الإلكترونى.. و15 مليون رسالة إلكترونية يوميًا

1,3 مليار زيارة يوميًا لمواقع التسوق.. و46% زيادة فى البث المباشر





أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة فى رمضان 2024، وبمقارنتها بنفس الفترة من رمضان 2023، تبين حدوث زيادة فى استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 74% فى ظل ارتفاع عدد مستخدمى خدمات الإنترنت المحمول 9 ملايين مستخدم جديد، كما تبين حدوث زيادة فى استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 29% فى ظل ارتفاع عدد مستخدمى خدمات الإنترنت الثابت 800 ألف مستخدم جديد.

تباين استخدام تطبيقات الانترنت خلال يوم فى رمضان 2024 مقارنًة برمضان 2023 كما يلي:

1. مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة: وهى مقاطع فيديو موسيقية/ صوتية ترفيهية قصيرة يتم تحميلها ومشاركتها من قبل المستخدمين عبر تطبيقات (مثل تيك توك، لايكى..)، وبلغ عدد المستخدمين 28 مليون صانع فيديو قصير، وبلغ إجمالى عدد ساعات مقاطع الفيديو 10 ملايين ساعة يوميًا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بـ41% مقارنة برمضان 2023.

2. البريد الإلكتروني: وهى خدمة إرسال أو استقبال الرسائل البريدية عبر الإنترنت (مثل جوجل إيميل، ياهو إيميل،..)، وبلغ عدد المستخدمين 18 مليون مستخدم، وعدد الرسائل البريدية المرسلة 15 مليون رسالة إلكترونية يوميًا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بـ30% مقارنًة برمضان 2023.

3. بحث فى الخرائط: وهى خدمة البحث عن الأماكن وطرق الوصول إليها عبر تطبيقات الخرائط مثل (Google Maps، Here we go، Waze)، وبلغ عدد المستخدمين 24 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث عن أماكن 58 مليون عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بـ81% مقارنًة برمضان 2023.

4. مشاهدة محتوى ترفيهي: وهى خدمة مشاهدة الأفلام والمسلسلات التليفزيونية من خلال تطبيقات ومنصات تتخصص فى خدمة بثّ الفيديوهات عبر الإنترنت (مثل نتفلكس وشاهد، واتش ات)، وبلغ عدد المشاهدين 41 مليون مشاهد، وعدد ساعات المشاهدة 14 مليون ساعة مشاهدة يوميًا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بـ41% مقارنًة برمضان 2023.

5. التسوق الإلكتروني: وهى خدمة شراء السلع أو الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة (مثل امازون، جوميا،..)، بلغ عدد المتسوقين 19 مليون متسوق، وعدد زيارات التسوق 1,3 مليار زيارة يوميًا، بنسبة انخفاض فى حجم الاستخدام تقدر بـ3% مقارنًة برمضان 2023.

6. تصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى: وهى خدمة تصفح المواقع المختلفة مثل المواقع الإخبارية والتعليمية وغيرها، كما تشمل مشاهدة وتنزيل المحتوى والملفات المختلفة وتحديث البرامج من خلال تطبيقات التصفح (مثل إنترنت اكسبلورير، جوجل كروم..)، وبلغ عدد المستخدمين 49 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 109 مليارات زيارة يوميًا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بـ66% مقارنًة برمضان 2023.

7. منصات التواصل الاجتماعي: وهى تطبيقات ومواقع تمكن مستخدميها من نشر أى محتوى (نصى أو صوتى أو مرئى أو بيانات) ومشاركتها مع الآخرين (مثل فيسبوك وتويتر..)، وبلغ عدد المستخدمين 42 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 17 مليار زيارة يوميًا، بنسبة انخفاض فى حجم الاستخدام تقدر بـ20% مقارنًة برمضان2023.

8. محركات البحث: وهى خدمة البحث على الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع البحث المختلفة مثل (Ask، Bing Google)، وبلغ عدد المستخدمين 42 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث 34 مليار عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بـ18% مقارنًة برمضان 2023.

9. ألعاب إلكترونية: وهى ألعاب الفيديو التى تتم ممارستها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت (مثل بلاى ستيشن واكس بوكس،..)، وبلغ عدد اللاعبين 21 مليون لاعب، وعدد ساعات اللعب 1مليون ساعة يوميًا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بـ20% مقارنًة برمضان 2023.

10. الدردشة الإلكترونية: وهى خدمة تبادل الرسائل (نصية، صوتية، فيديو) من خلال تطبيقات متخصصة عبر الإنترنت مثل (واتس اب، تليجرام، فيس بوك ماسنجر،..)، وبلغ عدد المستخدمين 40 مليون مستخدم، كما بلغ عدد الرسائل الفورية 675 مليار رسالة يوميًا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بـ10% مقارنًة برمضان 2023.

11. بث فيديو مباشر: وهى خدمة البث المباشر (فيديو لايف) التى تتم مشاركتها مع المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك، يوتيوب..)، وبلغ عدد المستخدمين الذين قاموا ببث فيديو مباشر على منصات التواصل الاجتماعى 21 ألف صانع فيديو، وعدد ساعات الفيديو المباشر 4000 ساعة يوميًا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بـ46% مقارنًة برمضان 2023.

12. اجتماعات عن بعد: وهى خدمة إجراء الاجتماعات (الدراسية أو الرسمية أو اجتماعات العمل) عبر الإنترنت من خلال التطبيقات المختلفة مثل (Zoom، Microsoft teams، Hangout)، وبلغ عدد المستخدمين 6 ملايين مستخدم، وعدد الساعات 196 مليون ساعة اجتماعات يوميًا، بنسبة انخفاض فى حجم الاستخدام تقدر بـ76% مقارنًة برمضان 2023.