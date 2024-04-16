ع الطاير

الثلاثاء 16/أبريل/2024 - 07:46 م 4/16/2024 7:46:38 PM

الأرقام دائمًا لا تقبل التأويل وهى مؤشر صادق واضح مباشر عن حقائق الأمور، وعندما يصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تقريرا حول استخدام الإنترنت خلال شهر رمضان فهذا التقرير بمثابة وثيقة تاريخية ستبقى دليلًا واضحا بالأرقام عن حجم استخدام الإنترنت فى شهر الصيام الكريم، ومن خلال هذه الأرقام يتبين بوضوح زيادة رهيبة جدا فى استخدام الإنترنت المحمول والثابت زيادة بلغت 74% فى استخدام الإنترنت المحمول عن شهر رمضان فى العام الماضى 2023، تخيل هذه الزيادة فى عام واحد فقط، وبالأرقام أيضا ارتفاع عدد مستخدمى الإنترنت المحمول 9 ملايين مستخدم، يعنى دخول هذه الملايين من المستخدمين لدنيا الإنترنت المحمول، كما تبين حدوث زيادة فى استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 29% فى ظل ارتفاع عدد مستخدمى خدمات الإنترنت الثابت ألى 800 ألف مستخدم جديد.

وطبعا يحلو الترفيه خلال أيام وليالى رمضان فى مشاهدة برامج ومسلسلات وأفلام وفيديوهات ومقاطع فيديو تيك توك ولايكى، وتبادلها مع الأصدقاء وصناعة محتوى هذه المقاطع ودخول ملايين المستخدمين لتمثيل هذه المقاطع وتبادلها ونشرها، وتخيل عدد صناع هذه المقاطع أصبح 28 مليونا، وكأن كل الناس تحولوا إلى صناعة محتوى تيك توك ولايكى وتبادلها ونشرها بمقدار 10 ملايين ساعة يوميا، تخيل ضخامة الرقم ونسبة الزيادة عن رمضان العام الماضى 41%، وياترى رمضان القادم ستصبح الزيادة كم أكيد أكثر كثيرا مما نتخيل

أما مشاهدة المسلسلات والبرامج الترفيهية فبلغ عدد المشاهدين 41 مليون مشاهد بمقدار 14 مليون ساعة يوميًا.

أما التسوق أون لاين فحدث ولا حرج، لأن حمى الشراء تتضاعف فى رمضان والاستعداد للعيد أيضا، وبلغ عدد المتسوقين 19 مليون متسوقا، وعدد زيارات التسوق 1,3 مليار زيارة يوميًا ورغم ضخامة هذه الارقام إلا أنها أقل من رمضان العام الماضي بنسبة انخفاض فى حجم الاستخدام تقدر بـ3% مقارنًة برمضان 2023.

أما استخدام فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعى فقد بلغ عدد المستخدمين 42 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 17 مليار زيارة يوميًا، بنسبة انخفاض فى حجم الاستخدام تقدر بــ 20% مقارنًة برمضان 2023.

أما ألعاب الفيديو فقد شهدت زيادة، وبلغ عدد اللاعبين 21 مليون لاعبا، وعدد ساعات اللعب 1 مليون ساعة يوميًا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بــ 20% مقارنًة برمضان 2023.

وأكيد لازم نعرف استخدام الواتس اب وتليجرام وماسنجر فقد بلغ عدد المستخدمين 40 مليون مستخدم، كما بلغ عدد الرسائل الفورية 675 مليار رسالة يوميًا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بــ 10% مقارنًة برمضان العام الماضي، وبلغ عدد المستخدمين الذين قاموا ببث فيديو مباشر على منصات التواصل الاجتماعى 21 ألف صانع فيديو، وعدد ساعات الفيديو المباشر 4000 ساعة يوميًا، بنسبة زيادة فى حجم الاستخدام تقدر بــ 46% مقارنًة برمضان 2023.

هذه الأرقام الموثقة تعنى ببساطة أن الإنترنت أصبح مثل الماء والهواء من ضروريات الحياة.