الثلاثاء 16/أبريل/2024 - 07:45 م 4/16/2024 7:45:44 PM

الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا شخصية عالمية فى مجال الإدارة، وضح ذلك جليًا منذ أن تولى رئاسة الأكاديمية ووضع خبراته وبصماته والتى جعلت الأكاديمية فى مصاف الجامعات العالمية المشهورة، حيث ارتقى بالأكاديمية ووضعها بمجهوداته على قائمة الخريطة العالمية للجامعات المميزة، ومعها أصبحت الأكاديمية دولة علمية أخرى داخل دولتنا، ناهيك على أنه شخصية متواضعة لأقصى الحدود ويتعامل مع جميع العاملين بالأكاديمية بجميع الفروع معاملة جعلته محبوبًا وبالتالى جعلت العاملين يخلصوا فى العمل لرفع أسم الأكاديمية عاليًا.

أيضاً تعامله مع المسئولين بطريقته المعهودة جعلت جميع المسئولين يفتحون ذراعيهم من أجل التعاون مع الأكاديمية، وخلال شهر رمضان أقامت الأكاديمية عدة حفلات إفطار للعاملين بفروع الأكاديمية سواء الأساتذة أو الموظفون على سبيل المثال حفل إفطار فرع الأكاديمية بمدينة بورسعيد بحضور اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد وبحضور رئيس جامعة بورسعيد ونخبة من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأيضاً نظمت الأكاديمية حفل إفطار بأبى قير الإسكندرية بالمقر الرسمى بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء هشام حسنى قائد المنطقة الشمالية العسكرية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية وكوكبة من مجلس النواب، وخلال الحفل هنأ الدكتور إسماعيل عبدالغفار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلف اليمين متمنيًا لسيادته وكل المصريين فترة رئاسة جديدة تتميز بالأمن والأمان والرخاء لبلدنا الحبيبة، وفى كلمته تمنى الفريق كامل الوزير إنتقال مصر فى عهد الرئيس إلى المزيد من النجاحات والنمو والإستقرار.

وكذلك فى فرع العلمين، حيث حضر الحفل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والقيادات الشعبية والتنفيذية، فضلًا عن تنظيم حفلات سحور لطلاب جميع الفروع، وهو تقليد حرص عليه الدكتور إسماعيل سواء حفلات الإفطار أو السحور فى شهر رمضان المبارك من أجل توطيد الصلات مع جميع العاملين بفروع الجامعة وكذلك الطلاب.

ولا ننسى هنا أن نقول الأكاديمية نظمت حدثين مهمين جدًا خلال شهر أبريل الحالى والحدث الأول هو البطولة الدولية للبرمجة والتى تستضيفه مصر حاليًا من الفترة 14 إلى 19 أبريل تحت رعاية السيد الرئيس، وهو أهم حدث فى مجال البرمجيات لطلاب الجامعات على مستوى العالم كما يقول الدكتور إسماعيل، وأن مقر البطولة بولاية تكساس الأمريكية، وأن البطولة حاليًا يشترك بها طلاب من 111 دولة ينتمون إلى أكثر من 3450 جامعة حول العالم.

والحدث الثانى هو المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية عن الثقافة الإعلامية والمعلوماتية والتفاهم تحت شعار (السلام للجميع) بالتعاون مع اليونسكو فى الفترة من 22 إلى 25 أبريل الحالى، ويشارك فيه ممثلون فى المجال من جميع دول العالم بحضور السفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

كل التوفيق للأكاديمية العربية برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية